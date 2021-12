Capodanno 2021 al Blue Note di Milano

Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno il jazz club di via Borsieri propone una raffinata cena con 6 portate, selezione di vini pregiati e l’Harlem Gospel Choir

Blue Note Milano, famoso jazz club con ristorante del quartiere Isola che dal 2003 offre oltre 300 concerti all’anno di altissima qualità con artisti italiani e stranieri, in occasione di Capodanno 2022 propone una cena di gala con un raffinato menù ideato dallo chef Federico Tronci, composto da 6 portate accompagnate da una degustazione di vini pregiati, accuratamente selezionati dai sommelier del jazz club.

Gamberone in tempura con maionese alla paprika affumicata

Lingottino di salmone affumicato perle al lime, stracciatella, pomodoro appassito e riso venere soffiato

Risotto Acquerello mantecato alla zucca delica, nocciola tonda gentile IGP e gocce di taleggio Dop

Sorbetto al mandarino

Filetto di manzo spadellato, scaloppa di foie gras d’oca e tartufo nero di Norcia

Mousse ai cioccolati e frutto della passione

Non mancherà il tradizionale brindisi con panettone, pandoro e clementine e, dopo la Mezzanotte, cotechino e lenticchie di buon auspicio per il 2022.

A far da cornice alla cena, un sottofondo musicale d’eccezione, vera cifra distintiva che rende il Capodanno al Blue Note davvero unico e speciale: aprirà la serata il jazz swing del trio di Domenico Mamone per uno speciale tributo a New Orleans, città natale del jazz; dopodiché il palco sarà affidato all’Harlem Gospel Choir, unanimemente considerato uno dei migliori cori gospel al mondo. Il gruppo, ribattezzato “Angles in Harlem” dagli U2, è stato fondato nel 1986 da Allen Bailey ed è costituito da alcuni dei migliori cantanti e musicisti delle numerose Black Church in Harlem: dopo più di trent’anni continua a riscuotere successo in ogni angolo del pianeta, portando ovunque nel mondo una maggiore comprensione della cultura afro-americana e della musica ispirata chiamata Gospel così come si suona nella Black Church.

Allieterà la cena e la serata con un tradizionale repertorio gospel dedicato al Natale e alle feste, infondendo nel pubblico gioia e serenità.

Infine, ci sarà anche la possibilità di entrare solo per il Brindisi di mezzanotte assistendo al secondo set del concerto. Il biglietto d’ingresso dà inoltre diritto una bottiglia da 0.375 l di Franciacorta DOCG Famiglia Berlucchi, panettone, pandoro e clementine, cotechino e lenticchie.

Cena e concerto, ore 20.00 – Brindisi e concerto, ore 23.00

Per info Tel. 02.69016888

Orari: dal martedì al sabato dalle 14 alle 21.

Parcheggio Convenzionato

Restelli New Park – Via Restelli 3/3 Milano

È possibile accedere al Blue Note solo in possesso del Green Pass.

BLUE NOTE MILANO, jazz club aperto nel 2003, si estende su una superficie di 1000 metri quadrati su 3 diversi livelli. L’atmosfera è quella di un elegante jazz club, e da ogni posizione della platea e della balconata lo spettatore può ascoltare le esibizioni di artisti di fama internazionale con il massimo della qualità acustica: la struttura e le dimensioni del locale permettono a tutti di godersi appieno il concerto. Come vuole la tradizione ereditata dal leggendario club del Greenwich Village, una serata al Blue Note è anche l’occasione per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo. Il servizio si effettua nella stessa sala dei concerti ed offre una cucina semplice ma raffinata, un’ampia selezione di vini italiani e francesi, più di 200 cocktail e liquori dal bar e quell’atmosfera speciale che si può trovare solo in un jazz club. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Blue Note Milano e una volta a settimana Nick the Nightfly, mitico musicista e conduttore radiofonico, conduce a partire dalle ore 22.00 la sua trasmissione Monte Carlo Nights da un’apposita postazione all’interno del jazz club milanese.

www.bluenotemilano.com

