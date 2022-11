Cantine Storiche Bosca, esperienza unica

Un’esperienza unica e multisensoriale alla scoperta delle bollicine controcorrente Bosca passeggiando sotto volte imponenti, attraversando spazi grandiosi e ammirando installazioni artistiche permanenti

Visitare le cantine storiche Bosca di Canelli significa immergersi in un’esperienza unica ed emozionale, fatta di luci, suoni e luoghi, che guida gli ospiti in un viaggio indimenticabile nel mondo della casa spumantiera canellese. Da oltre 190 anni e attraverso 6 generazioni Bosca ha saputo rendere inclusiva l’esperienza del brindisi grazie alle sue bollicine controcorrente. Questa importante testimonianza delle opere che l’ingegno umano sa produrre fa parte del circuito delle Cattedrali Sotterranee dichiarate, nel 2014, dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 50° sito italiano intitolato “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato”.

Dal 2010 le cantine sono state aperte al pubblico. I visitatori vengono guidati da suggestivi racconti di luce e suoni che li portano, ambiente dopo ambiente, ad inaspettate scoperte, fino all’immensa sala dedicata all’arte e alla musica, che ospita l’enorme opera d’arte La Piramide dei Sogni di Eugenio Guglielminetti accompagnata delle arie della Casta Diva, andata in scena per la prima volta nel 1831. Nel 2015, in occasione dell’Anno Internazionale della Luce, Bosca ha infatti rivoluzionato gli spazi con un’installazione permanente di luce e suoni. Un sodalizio, quello con la luce, rinnovato nel 2018, con l’adesione al Giorno Internazionale della Luce istituito dall’Unesco il 16 maggio.

Le cantine sono visitabili su prenotazione dal sito Bosca nell’area dedicata: www.bosca.it/cantine/.

A chiusura del tour è prevista la degustazione di una selezione di bollicine Bosca.

BOSCA: OLTRE 190 ANNI DI BOLLICINE CONTROCORRENTE

Bosca vanta una storia di oltre 190 anni, portata avanti da 6 generazioni. La gestione è tutt’oggi in mano alla famiglia le cui scelte imprenditoriali, lungo tutto il percorso di crescita, si sono sempre orientate nella duplice ottica di innovazione ed esplorazione di nuovi orizzonti e di valorizzazione dell’eredità storica. Una missione che dal 2009 viene portata avanti dalla sesta generazione: Pia, Gigi e Polina che ricoprono rispettivamente il ruolo di CEO, CFO e CMO. “Anticonformismo” e “inclusività” sono i valori insiti nel DNA Bosca. L’attitudine alla ricerca di nuove proposte da affiancare agli spumanti (Metodo Classico e Metodo Charmat), per avvicinare al mondo delle bollicine un pubblico più ampio, la si deve al suo fondatore Pietro Bosca che nel 1831 iniziò il proprio viaggio. Un percorso che è cresciuto e si è plasmato nel corso degli anni per seguire i trend di consumo dei diversi mercati, ma soprattutto per crearne di alternativi basandosi sulla consolidata expertise nella produzione dello spumante. Nel 2021, nel rispetto della propria storia “controcorrente”, Bosca ha celebrato il suo 190° anniversario presentandosi al mercato con un’identità e una visione rinnovate, insieme a due nuove linee per il canale Ho.Re.Ca., frutto di un posizionamento strategico altrettanto originale: portare l’entusiasmo delle bollicine italiane a tutti, ovunque. “Nel 2020, in piena pandemia, abbiamo deciso di ristrutturare le fondamenta dell’azienda. L’anniversario dei 190 anni non è stato solo un grande traguardo, ma soprattutto un punto di partenza per iniziare a immaginare e costruire gli anni a venire.” commenta Pia Bosca, CEO di Bosca. “Fil-rouge di questa continua evoluzione è da sempre la nostra famiglia: Polina, Gigi ed io rappresentiamo la sesta generazione e abbiamo la responsabilità di guidare l’azienda verso nuovi orizzonti, rimanendo fedeli alla nostra storia. Bosca, infatti, è tra le poche realtà del territorio ad essere ancora gestite direttamente dalla famiglia di origine.” conclude Pia Bosca. Tale direzione nasce dalla volontà di ridefinire le classiche esperienze di consumo, che oltre il rito consolidato del brindisi e le occasioni d’uso legate ad anniversari e ricorrenze, trovano ora nuove forme di fruizione: più informali, quotidiane e inclusive. Tra le prime novità del 2022 l’ampliamento dell’offerta nel canale Ho.Re.Ca con l’inserimento della nuova Linea Spumanti Attraggo: bollicine ideali sia in mixology che a tutto pasto.

Redazione Centrale TdG