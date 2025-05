Cantine Aperte: una domenica a Casa Stajnbech

Domenica 25 maggio – h 10 – 19

Via Belfiore, 109 – Belfiore di Pramaggiore (Venezia)

Belfiore di Pramaggiore (Venezia), 8 maggio 2025

Stajnbech apre le sue porte al pubblico Domenica 25 maggio dalle 10 alle 19, in occasione di una nuova edizione di Cantine Aperte, l’evento nazionale organizzato dal Movimento Turismo del Vino che si tiene ogni anno l’ultimo weekend del mese di maggio.

La famiglia Valent, titolare di Stajnbech, è pronta ad accogliervi per trascorrere una piacevole domenica insieme proponendo tour guidati della cantina e degustazioni libere di tre tipologie di vini.

Nella stessa giornata dell’evento sarà inoltre possibile acquistare le bottiglie non in degustazione e consumarle nelle postazioni picnic che verranno allestite in giardino (in caso di meteo favorevole), accompagnati anche da piattini/taglieri con affettati e formaggi.

Per eventuali esigenze alimentari sarà possibile portare i propri cibi da casa.

Dalle ore 16.00 il gruppo musicale dei Caramel, di rilevanza confermata negli anni, allieterà i partecipanti con uno spettacolo di musica dal vivo.

Il punto vendita aziendale per l’occasione sarà aperto regolarmente.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Questi i vini che si potranno degustare liberamente: 150 Lison Classico DOCG, Stajnbech Bianco, Refosco dal Peduncolo Rosso.

Il 150 Lison Classico DOCG referenza particolarmente rappresentativa dell’azienda in termini di territorialità, origina dal vitigno storico Tocai Friulano al 100% regalando grande equilibrio e armonia. La presenza di un particolare terreno, il caranto, arricchisce il corredo aromatico delle uve, dando vita a vini pregiati dotati di un ricco bouquet di note olfattive, strutturati e longevi.

Lo Stajnbech Bianco IGT, il best seller tra i bianchi prodotti dall’azienda veneziana, ottenuto da uve 100% Chardonnay, vino fermo di grande personalità, è ottenuto da selezione di uve Chardonnay in purezza e vinificato in carati di rovere, unendo così alle tipiche note del vitigno un’aristocratica nota di legno.

Il Refosco dal Peduncolo Rosso proviene da un vitigno storico e autoctono. Da secoli è la più tipica espressione del territorio veneto e friulano. Sapido, molto fruttato e persistente dai tipici sentori del sottobosco.

Per informazioni contattateci qui : Tel. 0421 799.929 anche whatsapp, mail : info@borgostajnbech.com

Stajnbech

È un’azienda vitivinicola a conduzione familiare situata a Pramaggiore (VE), tra Venezia e Trieste, nel cuore di una terra dal ricco passato, anticamente chiamata il Vigneto della Serenissima.

Risale al 1990 il primo vigneto piantato da Giuliano Valent e Adriana Marinatto, che poi nel 1991 fondano la cantina. Nata dall’ambizione di raccontare una storia in un bicchiere di vino, questa realtà veneta si distingue per la cura meticolosa riservata ad ogni fase della produzione. Da sempre infatti, Giuliano e Adriana hanno scelto di puntare alla qualità, ricercando costantemente l’eccellenza, applicando una filosofia che crede nel valore di un prodotto sincero e genuino, e nella passione per il proprio lavoro. Uno stile perfettamente racchiuso nel motto di famiglia: “Coltiviamo Armonie”. Le armonie per Stajnbech sono quelle della natura ma anche delle persone che condividono i medesimi valori di professionalità e dedizione, uniti all’amicizia e al senso di condivisione, tutti elementi che risuonano tra vigneti, cantina e azienda come in una grande sinfonia corale. L’area in cui sorge la cantina, al confine tra Veneto e Friuli, gode di un clima temperato che unito al suolo ricco di argille grigie consentono alla vite la sua massima espressione. Dai 17 ettari di uve di proprietà, rigorosamente selezionate, si producono vini artigianali di altissima qualità, ottenuti ponendo molta attenzione al rispetto dell’ambiente sotto il segno dell’ecocompatibilità, in vigneto come in cantina. I vini si distinguono per la spiccata personalità che sanno esprimere e raccontano le tradizioni enologiche del Veneto, coniugandole coi gusti internazionali. Le linee di produzione si dividono in Superiori e Classici ai quali si aggiungono anche le bollicine con il nuovo metodo classico pas dosé. Negli anni, Stajnbech si è affacciata con successo al mercato internazionale, dove oggi gode di un posizionamento ben definito. La personalità dei vini ha conquistato nel tempo un pubblico di esperti e intenditori, raccogliendo importanti consensi ai più prestigiosi concorsi enologici.

