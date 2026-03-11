Cantina Valpolicella Negrar annuncia la nomina di Christian Zulian nel ruolo di Direttore Generale a cui farà capo anche la direzione tecnica. A supportare Zulian nell’area enologica viene nominato Carlo Callari in qualità di responsabile Area Enologica.

“Questa nomina rappresenta un passaggio strategico per Cantina Valpolicella Negrar”, dichiara il Presidente Giampaolo Brunelli. “Christian Zulian porta con sé una visione tecnica solida e una profonda conoscenza del settore, maturata in contesti strutturati e orientati alla qualità. La sua esperienza sarà determinante per accompagnare la cooperativa in una nuova fase di crescita, rafforzando integrazione organizzativa, identità territoriale e posizionamento sul mercato.”

Nel corso della sua carriera, Zulian si è distinto come interprete rigoroso di vini capaci di esprimere in modo autentico il territorio di origine, con un’attenzione costante alla coerenza stilistica e alla qualità riconosciuta dal mercato.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità», afferma Christian Zulian «Il vino sarà il centro del mio lavoro. L’obiettivo è valorizzare pienamente il potenziale straordinario della Valpolicella, traducendolo in vini contemporanei, profondamente legati al territorio ma capaci di dialogare con i mercati internazionali. La qualità non è un traguardo ma un processo continuo, fatto di rigore tecnico, ascolto dei soci e visione condivisa.»

In quest’ottica, la guida tecnica si fonda su un lavoro di squadra che vede Zulian operare in stretta sinergia con Carlo Callari. Non due ambiti separati, ma un gruppo di lavoro integrato, unito da competenze complementari e da una comune visione enologica.

«Lavoreremo insieme con un approccio fortemente tecnico e orientato al risultato», prosegue Zulian. «Condividiamo metodo, conoscenza del territorio e attenzione maniacale alla qualità. L’obiettivo è costruire vini che interpretino in modo sempre più preciso l’identità della Valpolicella, evolvendo linguaggi e stili senza perdere autenticità.»

Carlo Callari, enologo con oltre vent’anni di esperienza e una lunga conoscenza della realtà aziendale, commenta: «Metterò a disposizione della Cantina l’esperienza maturata in questi anni per presidiare ogni fase del ciclo produttivo con rigore e attenzione al dettaglio. Il confronto continuo e la sinergia tecnica saranno elementi chiave per elevare ulteriormente standard qualitativi e coerenza stilistica.»

Con queste nomine, Cantina Valpolicella Negrar rafforza la propria governance tecnica e manageriale, ponendo il vino – nella sua identità territoriale e nella sua capacità di interpretare il presente – al centro della strategia futura.

Breve bio Christian Zulian

Nato a Trento ma residente a Verona, Christian Zulian vanta una consolidata esperienza nel settore vinicolo e nella gestione aziendale. Laureato in Scienze Agrarie presso l’Università di Padova, ha arricchito il proprio percorso con una formazione specialistica in chimica presso il Dipartimento di Chimica delle Bevande Alcoliche della Fondazione E. Mach San Michele all’Adige. Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze in aziende vinicole, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità acquisendo una conoscenza profonda delle dinamiche aziendali e del settore vitivinicolo globale.

Breve bio Carlo Callari

Carlo Callari è enologo laureato in Viticoltura ed Enologia con oltre vent’anni di esperienza nel settore vitivinicolo. Ha costruito il proprio percorso professionale in cantina, occupandosi dell’intero ciclo produttivo — dalla vinificazione di uve fresche e da appassimento alla gestione enologica e documentale — maturando una profonda conoscenza delle dinamiche operative e normative. Dopo una lunga esperienza in Cantina Valpolicella Negrar e incarichi di responsabilità in aziende di riferimento del territorio, assume la carica di Responsabile Area Enologica con l’obiettivo di valorizzare il know-how interno e rafforzare qualità, controllo e sostenibilità produttiva.

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR

Fondata nel 1933 da sette viticoltori mossi dal desiderio di tutelare il proprio lavoro in un tempo fragile, la Cantina è rimasta fedele alla propria missione: presidiare il territorio, valorizzarne l’identità, proteggerne l’eccellenza. Produce oggi circa il 10% dell’Amarone Classico dell’intera denominazione, a testimonianza di un ruolo centrale nella narrazione della Valpolicella. Cantina Valpolicella Negrar è il frutto vivo di una storia collettiva che, dal 1933 a oggi, si rinnova ogni giorno grazie all’impegno di 245 viticoltori e a una governance capace di interpretare il cambiamento senza mai perdere il legame con la propria identità.

Con oltre 140 ettari certificati biologici, una produzione di oltre 8 milioni di bottiglie e una presenza in 62 Paesi nel mondo, Cantina Valpolicella Negrar è oggi una delle voci più autorevoli e rispettate del panorama vitivinicolo italiano.

Redazione Centrale TdG