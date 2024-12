Canone Occidentale con l’Opera di Santa Pelagia realizzano tre drink dedicata alla Città di Torino

I nuovi cocktail presentati il 19 dicembre in un pairing speciale

Tre nuovi drink per un’unica ispirazione: Torino è la protagonista del nuovo progetto di mixology ideato da Marco Fabbri e Lorenzo Rubini, barman del Cocktail Bar Bistrot torinese L’Opera di Santa Pelagia, in collaborazione con Michele Marzella, che ha guidato lo sviluppo della ricetta di Canone Occidentale, nuovo Vermouth Superiore di Torino da pochissimo lanciato in commercio.

L’idea di costruire una mini drink list dedicata alla città è venuta al giovane barman de L’Opera di Santa Pelagia, Marco Fabbri, dopo aver provato il nuovo prodotto lanciato sul mercato dal team di Rodia, azienda familiare torinese di spirits.

“I vermouth di Canone Occidentale fanno riferimento a zone specifiche di Torino e a questo aspetto ci siamo ispirati anche noi”, spiega Fabbri. Così sono nati il Balôn (Canone Occidentale rosso, bitter, rabarbaro, sale alla nocciola), il Rococò (Canone Occidentale Dry, vodka, erba cipollina, olio di cocco e profumo di abete) e il Levante (Canone Occidentale bianco, ananas, salvia, Co2).

“Trovo che siano prodotti perfetti per la miscelazione – prosegue Fabbri – perché, per esempio, il bianco e l’extra dry sono a base Piemonte Doc Cortese, vino che dona al Vermouth una bellissima acidità. Interessante anche il rosso realizzato con Langhe Doc Dolcetto a cui ci siamo ispirati per il Balôn. Il Rococò è un gioco di parole tra ingredienti del drink come il cocco e lo stile architettonico di derivazione francese che si trova nel Parco del Valentino, mentre il Levante guarda alla rotta delle spezie e ai mercanti del passato sempre rivolti verso il sorgere del sole e al quadrilatero romano torinese (antico punto di riferimento per il commercio delle spezie in città)”.

L’ulteriore sviluppo di questo progetto è un pairing con i piatti realizzati per l’occasione dallo chef Matteo Cignetti, studiati in abbinamento ai cocktail: un percorso che sarà protagonista di una serata speciale, il 19 dicembre (ore 20) presso L’Opera di Santa Pelagia.

“Lo chef ha realizzato i piatti – spiega Fabbri – sulla base dei drink e ne è uscito un pairing contrario davvero interessante”.

Questo il menu della serata, che inizierà alle ore 20: Le quattro Sante (Polpette di bollito; Panelle, limone e pepe; Focaccia scarola e olive; Cialda alle nocciole e paté di fegatini) in abbinamento a Balôn; Trota, mais e cocco in abbinamento a Rococò; Pancia di maiale, senape e puntarelle in abbinamento a Levante; Risolatte, agrumi e Vermouth in abbinamento a Canone Occidentale in purezza servito liscio o con ghiaccio.

Il Cocktail Bar Bistrot L’Opera di Santa Pelagia si trova in via San Massimo 17 a Torino ed è aperto dal lunedì al sabato con orario 12:00/14:30 e 18:00/23:00. Il locale fa capo a un gruppo di imprenditori vocati all’accoglienza che nel 2015 ha aperto la Residenza dell’Opera situata sopra il Bistrot e nel 2019 ha inaugurato anche Opera 35, il Boutique Hotel con 40 camere in via della Rocca 35 a Torino. Info e prenotazioni: 339.8445525 – www.operadisantapelagia.com

Lo chef

Matteo Cignetti, classe 2003 è nato in Canavese (To) e durante gli studi alberghieri in Valle d’Aosta presso l’École Hôtelière di Châtillon realizza alcuni stage tra cui al Gardenia di Caluso (To) con Mariangela Susigan e a La Madernassa di Guarene (Cn) allora guidata da Michelangelo Mammoliti. Nel 2021 vince l’oro come Miglior Allievo Fic degli Istituti Alberghieri e nel 2022, a soli 19 anni, sale sul primo gradino del podio alla Young Chef Olympiad (Yco), competizione internazionale organizzata dall’I.I.H.M. International Institute of Hotel Management e che mette a confronto oltre 50 nazioni. Finiti gli studi frequenta l’Accademia Niko Romito a Castel di Sangro (AQ), quindi dopo un percorso di lavoro al Ristorante Reale e come tutor nella formazione decide di tornare a Torino e prende in mano la cucina de L’Opera di Santa Pelagia nell’autunno 2024.

Il barman

Marco Fabbri, 25 anni, torinese, dopo gli studi si è formato presso il Caffè Stratta, per poi lavorare al Golden Palace Luxury Hotel di Torino. Dal 2020, Marco è approdato al D.One Torino, dove ha espresso la sua creatività e innovazione attraverso la creazione di nuovi cocktail e la gestione del bar. Ha partecipato a numerose competizioni, vincendo il Mix Contest Torino nel novembre 2021, il BarItalia 2021 per il miglior drink con Amaro Nonino e aggiudicandosi il premio Best Speech durante il Mix Contest Italy Tour di novembre 2024 a Torino. Inoltre, ha collaborato con Martini per il catering di bar durante eventi esclusivi di Dolce & Gabbana e ha rappresentato Varnelli al Salone del Gusto 2022. Attualmente è il Brand Ambassador per E Bon Vermouth e continua a dedicarsi con passione al mondo del bartending e dell’ospitalità.

Canone Occidentale

Canone Occidentale è un nuovo Vermouth di Torino Superiore, appena lanciato sul mercato dal team di Rodia, azienda familiare torinese di spirits, con una ricetta messa a punto dall’esperto di spirits e mixology torinese Michele Marzella: un prodotto di altissima qualità che punta a omaggiare la storia e la tradizione del Vermouth, portandola nella contemporaneità. Un Vermouth squisitamente e intrinsecamente piemontese, realizzato con il 100% di vino prodotto sul territorio e con botaniche coltivate o raccolte localmente, in tre diverse varianti Rosso, Bianco ed Extra Dry, ognuna dedicata a una diversa zona di Torino.

