Camillo Pugliesi è il Direttore Generale del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia

Camillo Pugliesi è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per il Consorzio, che ha individuato in lui la figura ideale per guidare e valorizzare uno dei simboli più rappresentativi dell’eccellenza vitivinicola siciliana. Classe 1984, siciliano, abilitato come avvocato, con una specializzazione da giurista d’impresa, Pugliesi unisce la passione per la sua terra all’esperienza acquisita negli anni come consulente giuridico d’impresa, imprenditore agricolo e socio fondatore di ImpresaItalia Consulting, società specializzata in consulenza e finanza agevolata per le imprese vitivinicole e gli enti di promozione e tutela dei prodotti regionali.

“Siamo lieti di annunciare che al dott. Camillo Pugliesi è stato conferito l’incarico di Direttore Generale del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia,” ha dichiarato Antonio Rallo, Presidente del Consorzio. “L’ingresso di Pugliesi porta un nuovo slancio al nostro gruppo, che già oggi può contare su un’eccellente squadra di professionisti: insieme, con questo contributo in più, ci apriamo a nuove prospettive di crescita per il settore vitivinicolo siciliano.”

Con un background in giurisprudenza e una consolidata esperienza nella finanza agevolata, Pugliesi ha dedicato la propria carriera al sostegno delle imprese e al rafforzamento delle strutture di tutela e promozione del territorio. Il suo legame con la Sicilia è testimoniato da un percorso che lo ha visto presidente di associazioni di categoria, a sostegno dello sviluppo delle aziende agricole e vitivinicole isolane e consulente di diversi enti di promozione delle produzioni vitivinicole siciliane. Dal prossimo primo dicembre, il suo arrivo al Consorzio sarà segnato da obiettivi chiari e ambiziosi: intensificare i rapporti con i soci, ampliare le opportunità di promozione territoriale, rafforzare le relazioni con le istituzioni e apportare un contributo strategico, insieme ai vari attori del settore, al nuovo Piano Vitivinicolo Regionale.

“Assumere la direzione generale del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia è per me un onore e un impegno che accolgo con grande entusiasmo. Sono felice di entrare a far parte di una squadra già forte e coesa, con la quale mi prefiggo di lavorare con passione per contribuire allo sviluppo del territorio, del settore vitivinicolo e del futuro del comparto siciliano, puntando su strategie di crescita condivise e innovazione” ha dichiarato Pugliesi. Tra le sue priorità rientra il rilancio del Piano Vitivinicolo Regionale, documento programmatico di fondamentale importanza che non riceve un aggiornamento dagli anni ’90 e che nei prossimi mesi sarà al centro delle discussioni, con l’obiettivo di tracciare una visione lungimirante per il futuro del comparto vitivinicolo siciliano.

