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Calici Sotto le Stelle 2026, Ambrogio e Giovanni Folonari nella prestigiosa Tenuta di Nozzole

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– Redazione Centrale TdG –

Giovanni Folonari, Presidente dell’azienda

Una serata in cui il fascino del cielo stellato, la bellezza delle colline del Chianti, l’eleganza di grandi vini, la musica e la gastronomia si incontrano per dare vita a un’esperienza destinata a lasciare il segno. È questo lo spirito di Calici Sotto le Stelle 2026, l’evento promosso da Ambrogio e Giovanni Folonari nella prestigiosa Tenuta di Nozzole, storica cantina di Greve in Chianti.

L’edizione 2026 sarà dedicata a un anniversario speciale: i 40 anni de La Pietra Chardonnay Toscana IGT, celebrati con una prestigiosa mini verticale di due annate storiche che permetterà agli ospiti di scoprire l’evoluzione di un vino che ha contribuito a scrivere la storia dell’enologia toscana.

A esaltare la degustazione, l’Antica Macelleria Cecchini proporrà una cena con grigliata di carne a vista, interpretando i sapori più autentici della tradizione toscana in un percorso gastronomico pensato per accompagnare i vini della serata.

L’appuntamento è per il 10 agosto 2026, dalle 20.00 alle 24.00, sulla terrazza panoramica della Tenuta di Nozzole, affacciata sui vigneti. Tra la luce dorata del tramonto e un cielo punteggiato di stelle, gli ospiti potranno vivere un’esperienza immersiva all’insegna del vino, della convivialità e della bellezza del territorio.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale sarà la presenza di Giovanni Folonari, Presidente dell’azienda, che dichiara: “Aprire le porte della Tenuta di Nozzole in occasione di Calici Sotto le Stelle significa creare connessioni, raccontare il territorio e lasciare un ricordo indelebile. È questo il modo in cui immaginiamo il futuro del vino italiano.”

La serata sarà accompagnata dal dj set di @Ander_off, tra i nomi più interessanti della scena musicale contemporanea. Per il quarto anno consecutivo torneranno inoltre gli esperti dell’Associazione Astrofili Fiorentini, che guideranno gli ospiti nell’osservazione delle costellazioni e della Luna, regalando un’esperienza ancora più suggestiva.

A completare il programma sarà la presenza di @stiligrafica_livepainting, che realizzerà dal vivo raffinati ritratti ad acquarello, offrendo ai partecipanti un ricordo unico e personalizzato dell’evento.

Nel corso della serata sarà inoltre possibile visitare la barricaia e la storica cantina di Nozzole, con due visite guidate disponibili su prenotazione.

La quota di partecipazione è di 75 euro a persona. Sono previste gratuità e riduzioni per i ragazzi. Gli animali non sono ammessi.

L’evento è a numero chiuso. Si consiglia pertanto di prenotare con anticipo, segnalando eventuali allergie, intolleranze alimentari, preferenze o esigenze di accessibilità al momento della prenotazione, al seguente indirizzo Visite e Degustazioni Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute (tenutefolonari.com)

Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute è nata nel 2000 per proseguire la tradizione vitivinicola di famiglia, che risale alla fine del XVIII secolo, allinsegna di una rinnovata eccellenza. Oggi lazienda è guidata da Giovanni Folonari e, con le sue cinque Tenute, racchiude ed esprime il meglio delle DOC toscane fra tradizione e innovazione: la Tenuta di Nozzole nel Chianti Classico, Le Tenute del Cabreo dove si producono i Supertuscan, la Tenuta La Fuga a Montalcino, Campo al Mare a Bolgheri, Vigne a Porrona nella Maremma Toscana.

Info: https://www.tenutefolonari.com/

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