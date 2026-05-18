La cantina toscana propone il 23 maggio un laboratorio di flower design, con la creazione di un’opera d’arte botanica realizzata con i fiori e le piante spontanee della tenuta

Rosmarino, mirto, lentisco e ginestra, corbezzoli, lecci e sughere: la preziosa varietà floreale della Macchia Mediterranea di Caiarossa è pronta ad accogliere i visitatori, invitati a rallentare e lasciarsi guidare dai sensi. Per il secondo anno Caiarossa presenta “Caiarossa in Natura – Flowers and Wine”, un’esperienza che unisce la creatività dell’arte floreale e l’eccellenza enologica del territorio. In occasione di RipaFiorita, la manifestazione dedicata ai fiori che animerà Riparbella il 23 e 24 maggio, Caiarossa propone questo evento speciale pensato per celebrare l’armonia tra uomo e natura.

Il 23 maggio, alle ore 10 e alle ore 15, i partecipanti saranno accompagnati in una passeggiata guidata attraverso i sentieri della macchia mediterranea, un ecosistema ricco di biodiversità che circonda la tenuta. “Desideriamo creare un momento capace di lasciare un segno – racconta Roberta Palma, Responsabile Marketing Caiarossa – un’esperienza immersiva in cui natura, sensibilità e territorio dialogano attraverso sfumature, profumi e percezioni. L’incontro tra arte floreale e vino interpreta l’identità di Caiarossa in modo spontaneo e contemporaneo: un equilibrio fatto di ricerca estetica, rispetto per l’ambiente e connessione profonda con il paesaggio”.

Gli ospiti raccoglieranno fiori e piante spontanee per dar vita a una composizione floreale originale. Il laboratorio guiderà ogni partecipante nella creazione di una piccola opera d’arte botanica, racchiusa in una scatola di legno da vino da portare a casa come ricordo dell’esperienza. Inoltre, anche i bambini potranno partecipare a un piccolo laboratorio dedicato ai fiori.

La giornata proseguirà con una visita alla cantina Feng Shui di Caiarossa, simbolo dell’armonia tra ambiente e produzione vinicola, seguita da una degustazione di due vini accompagnata da un aperitivo con prodotti tipici del territorio.

INFO E PRENOTAZIONI: visit.caiarossa.com

CAIAROSSA

L’energia della natura trova slancio e riparo vicino al borgo medievale di Riparbella, sulla Costa Toscana: la vegetazione rigogliosa, gli alberi da frutto, gli olivi, gli ortaggi e le piante aromatiche restituiscono il colore, i profumi e la meraviglia di un territorio unico, quello in cui sorge Caiarossa. Una luce magica di giorno, dovuta al riverbero dei raggi del sole sul mare in lontananza, un cielo stellato di notte, la suggestione è grande e abbraccia la cantina, rossa come il centro della terra, appoggiata sul versante sud-ovest della collina.

Era il 2004 quando Eric Albada Jelgersma decide di acquistare una tenuta in questa parte speciale d’Italia, portando con sè le conoscenze sviluppate negli anni a Bordeaux, con Château Giscours, nota azienda vinicola nella denominazione Margaux della regione francese di Bordeaux.

Eric Albada si innamora infatti di questa piccola ma bellissima cantina, immersa nella macchia mediterranea, sul versante occidentale di una collina che si affaccia sul mare. Oggi, i suoi figli Dennis, Derk e Valérie proseguono sulle orme del padre e continuano a lavorare alla ricerca della massima precisione nella produzione dei vini.

Questa ricerca è volta alla massima connessione con il ritmo della natura, ed è per questo che fin dalla sua nascita la cantina segue i principi dell’agricoltura biodinamica, con l’obiettivo di aumentare la vitalità e la resilienza del terreno. I vini Caiarossa sono unici: raffinati blend delineano una ricerca tra sperimentazione ed equilibrio. Un’armonia che restituisce l’interpretazione virtuosa del territorio con occhi francesi.

Redazione Centrale TdG