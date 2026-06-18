– Redazione Centrale TdG –

Cà Mariuccia inaugura l’estate ad Albugnano: tra picnic nelle “Pagode in legno”, brunch festivi ed eventi in cantina con transfer da Torino

Cà Mariuccia, ad Albugnano, si appresta a dare il via a una ricca stagione di eventi estivi, combinando l’amore per la terra, l’eccellenza enogastronomica e l’accoglienza sostenibile nel cuore del Monferrato. Il cartellone delle iniziative si aprirà ufficialmente domenica 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate.

La nuova stagione dei Picnic e la Carta Estiva

Con l’arrivo della bella stagione, Cà Mariuccia rinnova la propria offerta gastronomica introducendo una nuova carta e una formula picnic completamente ripensata.

L’esperienza dei Picnic si sposterà all’interno di un’area appositamente predisposta, dove gli ospiti potranno accomodarsi sotto suggestive pagode in legno e all’interno del grande e iconico nido in ferro e rami intrecciati, una vera e propria installazione artistica immersa nel verde.

Il Cestino Picnic: Proposto a un prezzo base di 25 euro, il pacchetto include uno spazio riservato, acqua, pane e focaccia artigianali, una portata proteica, frutta fresca, un dolce e un calice di vino o birra. Nel corso del pomeriggio, l’offerta si arricchisce con frutta fresca o gelato. Il servizio richiede il pagamento pre-pagato ed è attivo il venerdì sera, il sabato sera e la domenica (con formula garantita tramite carta di credito).

21 Giugno e 15 Agosto: La formula Brunch per la Festa d’Estate e Ferragosto

Per inaugurare la stagione e celebrare le grandi festività estive, Cà Mariuccia propone due appuntamenti imperdibili il 21 giugno (Festa d’Estate) e il 15 agosto (Ferragosto).

In queste due date speciali la struttura adotterà l’esclusiva Formula Brunch: un ricco buffet di primi piatti e specialità alla griglia senza spazi fissi assegnati, offrendo agli ospiti la massima libertà di godersi la natura circostante in un’atmosfera informale e conviviale. Non è previsto il servizio al tavolo. Info e prenotazioni al numero +393357507496

Aperture:

Mercoledì, giovedì, venerdì e sabato pranzo con menu alla carta dalle 12:30

Domenica Brunch Agricolo dalle 12:30 su prenotazione

Venerdì e sabato sera cena con menu alla carta dalle 19.30, su prenotazione .

Eventi in Cantina con Transfer da Torino: Sabato 27 Giugno e 18 Luglio

Per agevolare il pubblico proveniente da fuori provincia, Cà Mariuccia lancia un’importante novità logistica con il capoluogo piemontese. In occasione delle serate speciali in cantina di sabato 27 giugno e sabato 18 luglio, sarà attivo un servizio di navetta dedicato.

Il pacchetto, proposto a 75 euro tutto compreso, prevede:

Transfer A/R da Torino: Partenza da Torino Porta Susa tra le 19:00 e le 19:15, con rientro a Torino entro la mezzanotte.

L’esperienza: Una degustazione guidata dei vini di Cà Mariuccia e una ricca e tradizionale merenda sinoira piemontese, per riscoprire i sapori del territorio in un contesto suggestivo.Nota di servizio: La navetta è stata appositamente pensata per offrire agli ospiti un’esperienza in totale relax. Il servizio permette infatti di godersi appieno la serata e la degustazione dei vini in assoluta libertà e spensieratezza, azzerando le preoccupazioni legate alla guida, alla stanchezza notturna o ai controlli stradali al rientro.

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