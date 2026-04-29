15 bottiglie per la Festa della Mamma

Ci sono modi diversi di scegliere un vino per la festa della mamma: l’abbinamento gastronomico, l’occasione, il gusto di chi riceve. Questa raccolta è partita dai fiori. Quindici vini, quindici fiori.
L’associazione non segue la logica del profumo, o almeno non solo. Segue quella del carattere. Ogni bottiglia selezionata racconta qualcosa: un territorio preciso, un tempo di attesa, una scelta produttiva concreta.
E ogni fiore è stato scelto per riconoscersi in quello stesso racconto, per forma, per temperamento, per il tipo di bellezza che porta con sé.
Quindici cantine da tutta Italia, vini di forme diverse, un filo che li attraversa. Per chi alla mamma vuole portare qualcosa che valga la pena stappare.
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Redazione Centrale TdG