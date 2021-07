BUT Formazza, i percorsi potrebbero cambiare all’ultimo minuto!

Obbligatori i ramponcini per Bettelmatt Trail e Bettelmatt Skyrace

I 3 percorsi previsti per l’edizione 2021 di BUT Formazza potrebbero subire modifiche a causa della molta neve ancora presente nelle parti più alte del percorso.

I percorsi previsti per il 2021

I tracciati originari prevedono: Bettelmatt Trail (BT), su una distanza di 57 km per oltre 3.000 m D+-; Bettelmatt Sky Race (BSR) su 37 km per quasi 2.500 m D+-; Bettelmatt Race (BR) sul percorso classico, 24 km per 950 m D+-.

Le due gare più lunghe hanno il loro punto saliente ai 3000 m del Rifugio 3A. Gli atleti di BT e BSR scenderanno poi fino alla frazione di Canza, per risalire dal sentiero accanto alla Cascata del Toce, e tornare al classico luogo di partenza e arrivo, il borgo di Riale, a 1.731 m di quota.

Bettelmatt Race 24 km ricalca invece la prima parte di Bettelmatt Trail, passando per il Lago Toggia, il Passo San Giacomo (2.308 mslm) e l’Alpe Bettelmatt (2.111 mslm) prima di tornare a Riale.

Come potrebbero cambiare i percorsi

Come detto però i percorsi con molta probabilità saranno modificati: Bettelmatt Trail partirà verso sud per imboccare il sentiero che conduce all’Alpe Ghighel (2.132 mslm), procedendo poi verso il Lago Castel e i Laghi del Boden (2.342 mslm), fino al Passo S. Giacomo; a quel punto inizierà una prima lunga discesa, passando dal Rifugio Maria Luisa (2.176 mslm), verso Riale, da cui si passerà una prima volta per poi dirigersi verso il Lago di Morasco e l’Alpe Bettelmatt. La salita proseguirà, passando dal Rifugio Città di Busto (2.482 mslm) e poi sul ghiacciaio del Siedel, fino al Rifugio 3A; si scenderà ancora dal ghiacciaio per poi girare a destra, lambire la diga del Lago del Sabbione e tornare a scendere fino al Lago di Morasco, a quota 1.815, dove sarà posizionato anche il cancello orario. A quel punto il percorso sarà uguale a quello inizialmente previsto, con la risalita fino al Passo Nefelgiù, a 2.583 mslm, la discesa verso il Lago Vannino e poi Canza, a quota 1.418 mslm. Si ritornerà quindi a salire, passando accanto alla Cascata del Toce per arrivare a Riale. I km saranno circa 52, mentre il dislivello non dovrebbe variare di molto.

Bettelmatt Sky Race, che sarà di circa 35 km, invece non percorrerà la prima parte del percorso di Bettelmatt Trail, ma dalla partenza di Riale si dirigerà direttamente verso il Lago di Morasco e l’Alpe Bettelmatt; il giro poi sarà uguale a quello di Bettelmatt Trail, con la risalita della Cascata del Toce. Bettelmatt Race partirà verso il Lago di Morasco, dirigendosi verso l’Alpe Furculti e scendendo dal sentiero Mario Rigoni Stern. Il percorso poi passerà attraverso la pista di fondo per arrivare al sentiero che conduce all’Alpe Ghighel: da qui sarà uguale alla prima parte del percorso di Bettelmatt Trail, quindi terminerà al primo passaggio da Riale; il percorso con queste modifiche non dovrebbe discostarsi molto dal chilometraggio inizialmente previsto.

Una cosa è certa: per Bettelmatt Trail e Bettelmatt Skyrace saranno obbligatori i ramponcini!

Redazione Centrale TdG