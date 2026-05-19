Buonissimi 2026 – Nutriamo la ricerca perché c’è più gusto nella bontà

Sta per prendere il via l’ottava edizione dell’evento benefico a sostegno della ricerca scientifica in oncologia pediatrica, anticipata dalla presentazione alle Autorità e alla stampa di settore il 25 maggio dalle ore 19:00 presso Le Parùle – Marina d’Arechi – Port Village Salerno. Organizzato da Paola Pignataro e Silvana Tortorella, Buonissimi 2026 aprirà ufficialmente il sipario sempre a al Port Village Marina d’Arechi il 22 giugno con i protagonisti del mondo enogastronomico: chef e chef stellati, pizzaioli, friggitorie, paninoteche, maestri pasticcieri, produttori, viticoltori, birrifici artigianali e bartender con attenzione in particolare alla sostenibilità e all’offerta senza glutine. Anche quest’anno, Buonissimi ha come obiettivo quello di sostenere il progetto Editor. Grazie al finanziamento dell’Associazione OPEN OdV, il CEINGE l’Istituto di Biotecnologie Avanzate dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, potrà effettuare il sequenziamento di nuova generazione ed editing genomico per identificare fattori di rischio genetico come bersagli terapeutici per la cura dei tumori pediatrici.

Anna Maria Alfani, presidente dell’Associazione OPEN OdV, ha dichiarato: “Ogni anno Buonissimi è un momento di festa che porta con sé un messaggio forte: sostenere la ricerca per offrire ai bambini cure sempre più efficaci e personalizzate. Con l’edizione 2026 completeremo il progetto Editor, dopo tre anni di investimenti e di successi in campo medico, grazie ad un’intensa collaborazione multidisciplinare in tutta Italia”.

Il Professore Associato di genetica medica dell’Università Federico II di Napoli e Principal Investigator di CEINGE l’Istituto di Biotecnologie Avanzate dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Mario Capasso, ha sottolineato: “L’accuratezza dei dati ottenuti in anni di lavoro, grazie alla collaborazione con centri di ricerca nazionali ed esteri, ci consente oggi di capire meglio i meccanismi e la predisposizione genetica per lo sviluppo delle leucemie linfoblastiche acute. Con il Professore Associato di Genetica Medica all’Università di Milano-Bicocca, Giovanni Cazzaniga, abbiamo unito competenze professionali diverse con un unico scopo: quello di raccogliere il maggior numero di campioni – ben 800 – da analizzare e studiare ai fini dell’identificazione di mutazioni del DNA oggetto di probabile sviluppo della malattia. Abbiamo constatato che il 12% dei pazienti aveva già nel proprio corredo genomico la presenza di tali mutazioni, un risultato che apre nuove strade nella cura e nella prevenzione”.

Anche Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi, rinnova il sostegno all’iniziativa: “Siamo felici di accogliere ancora una volta Buonissimi in Marina d’ Arechi . Occorre soffermarci tutti di più sui temi della socialità. Sarà certamente una serata speciale, dove il gusto incontra la solidarietà e la bellezza della nostra terra”.

Paola Pignataro e Silvana Tortorella concludono: “Buonissimi è perseveranza, passione, dedizione e voglia di condividere. Ogni edizione rappresenta una nuova sfida, ma soprattutto un’occasione preziosa per coinvolgere sempre più amici, partner e aziende in un progetto capace di unire convivialità, territorio e solidarietà. Roberto Jannelli, Rosario Augusto ed Emiliano Esposito, saranno i protagonisti del dopo cena musicale sulla Terrazza, momento conclusivo della nostra passeggiata enogastronomica”.

L’elenco completo dei partner e dei sostenitori è disponibile sul sito www.buonissimi.org.

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Redazione Centrale TdG