Buon Compleanno Camparino!

Sono passati ormai due anni da quando Camparino in Galleria, il luogo iconico dell’aperitivo milanese che da oltre 100 anni è un vero e proprio simbolo di avanguardia per il capoluogo meneghino, ha riaperto ufficialmente le proprie porte alla città con un design e una proposta drink&food pairing rinnovate; e ora Camparino in Galleria è pronto a spegnere la sua 106sima candelina con un evento speciale e unico nel suo genere.

Nella serata di lunedì 15 novembre a partire dalle ore 19:00 assieme ad un partner per l’occasione Zero Milano, Camparino in Galleria è pronto a celebrare con una serata indimenticabile per i suoi ospiti. Per l’occasione, infatti, dietro al bancone del Bar di Passo si alterneranno dieci tra i migliori bartender e barlady di Milano.

Ospiti speciali per una sera, scelti da Camparino insieme a Zero, saranno Edo Nono di Rita, Yuri Gelmini di Surfer’s Den, Luca Marcellin di Drinc, Maurizio Stocchetto del Bar Basso, Leonardo Todisco, Luca Angeli del Four Season, Domenico Carella di Carico, Terry Monroe di Opera 33, Luca Vezzali di Pinch e Corey Squarzoni di Ugo che saranno chiamati a twistare i classici drink del Camparino.

Palcoscenico dell’evento l’iconico Bar di Passo che per l’occasione sarà libero dalle sedute, mentre nella Sala Spiritello impreziosita dall’originale Spiritello, opera del 1921 di Leonetto Cappiello e vera e propria icona del marchio Campari, saranno presenti i bartender del Camparino dove sarà possibile degustare al tavolo, oltre ai drink della lista, anche la proposta food dell’iconico locale milanese.

Un’altra serata che Camparino in Galleria vuole offrire ai milanesi e alla sua città come simbolo di rinascita e di ripresa.

Per tutelare i nostri ospiti e attenerci alle norme anti Covid, è richiesta la prenotazione tramite il sito camparino.com o chiamando al numero 02 86464435.

INFO: https://www.camparino.com/

Il Camparino in Galleria è lo storico locale fondato nel 1915 in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano da Davide Campari. Il locale venne aperto di fronte al Caffè Campari, l’esercizio che Gaspare Campari, padre di Davide e creatore dell’omonimo bitter, aveva fondato nel 1867. Entrato fin dalla nascita nel cuore dei milanesi e simbolo stesso dell’aperitivo per la città, il locale ha festeggiato nel 2015 i suoi primi 100 anni di storia. Nell’autunno del 2019, dopo un restyling degli spazi, si ripresenta al pubblico con un’identità e un’offerta rinnovate, tese a consacrarlo come punto di riferimento a livello internazionale per gli amanti della mixology e dell’innovazione gastronomica.

Campari Group è uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, con un portafoglio di oltre 50 marchi che si estendono fra brand a priorità globale, regionale e locale. Il Gruppo, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell’industria degli spirit di marca. Ha un network distributivo su scala globale che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. La strategia del Gruppo punta a coniugare la propria crescita organica, attraverso un forte brand building, e la crescita esterna, attraverso acquisizioni mirate di marchi e business.

Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari Group conta 22 impianti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria in 21 paesi. Il Gruppo impiega circa 4.000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano N.V.(Reuters CPRI.MI – Bloomberg CPR IM) sono quotate al Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: https://www.camparigroup.com/it

