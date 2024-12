Budapest si veste a festa per la stagione natalizia

La capitale ungherese è pronta ad accogliere i visitatori di tutto il mondo durante il momento più magico dell’anno. Fino a gennaio, i mercatini natalizi, tra fascino e tradizione, colorano e animano le strade della città

Budapest, conosciuta come la Perla del Danubio, è tra le mete preferite dagli italiani per trascorrere un soggiorno all’insegna dello spirito delle feste. Da novembre a gennaio, il gioiello ungherese si trasforma in una città incantata, perfetta sia per trascorrere un weekend romantico, regalarsi una fuga tra amici o vivere una vacanza in famiglia, con il desiderio di creare momenti di condivisione indimenticabili durante le festività. Con i suoi iconici mercatini natalizi colmi di prodotti artigianali e delizie tradizionali, le luci colorate e un intrattenimento unico, Budapest invita i viaggiatori a vivere la magia del Natale, promettendo un’esperienza immersiva che unisce cultura, storia e divertimento.

Passeggiando tra le meraviglie architettoniche della città, dal Parlamento illuminato sul Danubio ai vicoli del Quartiere del Castello, i visitatori possono immergersi in una cornice che con gli addobbi festivi diventa ancora più speciale. Anche quest’anno, dal 17 novembre al 1° gennaio 2025, l’atteso Festival dell’Avvento, davanti alla Basilica di Santo Stefano, è pronto a sorprendere tutti coloro che amano il Natale. Scelto come miglior mercatino d’Europa, è infatti il cuore delle celebrazioni di Budapest, con oltre 120 bancarelle di artigianato, una pista di pattinaggio per bambini e uno spettacolo di luci 3D che ogni sera trasforma la basilica in un’attrazione da non perdere.

A pochi minuti a piedi, piazza Vörösmarty, dal 17 novembre al 31 dicembre, ospita un altro mercatino natalizio che esalta l’artigianato ungherese e i sapori locali, come il dolce tipico Kürtöskalács, che si riconosce per la sua caratteristica forma di cannolo, offrendo un ambiente accogliente per una passeggiata rilassante. Alle celebrazioni tradizionali, si aggiunge l’imperdibile Városháza Park: un vivace spazio con stand gastronomici e attività per famiglie, ideale per chi desidera scoprire le novità della città in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Per un ulteriore tocco magico al soggiorno ungherese, dall’11 dicembre al 15 gennaio 2025 l’Isola Margherita ospita il Lumina Park: un’installazione luminosa che crea un percorso incantato, ideale per una passeggiata serale.

Inoltre, chi desidera prolungare la magia delle feste può raggiungere le cittadine vicine alla Capitale che propongono bancarelle e spettacoli dall’atmosfera calorosa e tradizionale: a Eger, con la piazza Dobó ricca di profumi dolci e speziati, a Veszprém con concerti e sapori autentici, e a Pécs nella fiabesca piazza Széchenyi.

