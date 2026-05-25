Brunch Mood:Il calice giusto è il Cruner

Redazione Centrale TdG –

Un vino che racconta un nuovo modo di vivere le bollicine, tra, equilibrio e piacere

Il brunch: un momento lento, informale, in cui dolce e salato dialogano senza rigide etichette. Ed è proprio in questo spazio fluido, che trova la sua dimensione ideale Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore dry, Cruner firmato Le Colture.

«Il Cruner è un vino versatile: profumato e avvolgente, ma con una chiusura sapida che invoglia il sorso successivo», spiega Veronica Ruggeri. «È proprio questa armonia che lo rende equilibrato sia con il dolce che con il salato».

Prodotto da uve Glera provenienti esclusivamente da vigneti situati nel comune di Valdobbiadene, il Cruner nasce in un territorio caratterizzato da microclima più dolce e terreni di arenaria e argilla, condizioni ideali per ottenere vini armonici, espressivi e piacevolmente versatili. La spumantizzazione con Metodo Martinotti-Charmat preserva freschezza e profumi, rendendo questo spumante un alleato naturale della tavola informale.

Nel calice si presenta con colore giallo paglierino scarico, perlage fine e persistente e profumi delicati di fiori e frutta. Il sorso è vivace e armonico, con un residuo zuccherino che lo colloca nello stile Dry: una dolcezza gentile (asciutta), mai invadente, perfettamente bilanciata. Il tutto è valorizzato da una gradazione alcolica contenuta, intorno all’11% vol, che ne sottolinea la bevibilità.

Ed è proprio questa cifra stilistica a fare la differenza al brunch. «Incontriamo principalmente preparazioni da forno, pane, torte semplici. Il Cruner riesce ad accompagnarli senza risultare stucchevole» spiega Veronica Ruggeri.

Gli abbinamenti ideali raccontano un’estetica del gusto semplice e contemporanea: avocado toast, uova – anche in camicia – con prosciutto, frittatine di verdure, sfogliatine salate, fino a una torta di mele o altri dolci lievitati.

Con il Valdobbiadene DOCG Cruner, una delle espressioni più rappresentative dello stile Le Colture, le bollicine si liberano dai codici più formali per accompagnare con naturalezza i momenti della quotidianità, interpretando un consumo contemporaneo delle bollicine, lontano dalle sole occasioni celebrative.

Un vino capace di interpretare leggerezza e armonia che ha nel brunch il suo contesto ideale per brindare con stile e semplicità.

LE COLTURE

Fondata nel 1983 da Cesare Ruggeri, Le Colture è oggi guidata anche dai figli Silvia, Alberto e Veronica, che portano avanti una filosofia produttiva basata sull’identità del territorio, sulla sostenibilità e sulla qualità come scelta quotidiana. I 45 ettari vitati si estendono tra Santo Stefano, Cartizze, Valdobbiadene e le colline del Montello, in un mosaico di microaree che permettono di interpretare la Glera in tutte le sue sfumature.