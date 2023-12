Brace Pura, paradiso per carnivori gaudenti

È noto a tutti che nelle immediate vicinanze di un’università si trovano in genere una nutrita serie di locali che permettono agli studenti di sfamarsi ad un prezzo moderato e, ahimè, con una proposta gastronomica senza grosse pretese. Ma fortunatamente c’è anche qualche ristorante che, pur nei pressi, va contro corrente con proposte qualitativamente di alto livello e accurata selezione del cibo.

È il caso di Brace Pura, proprio alle spalle di Palazzo Nuovo – il grosso polo torinese sede delle facoltà umanistiche, storia, filosofia e lingue straniere – che da anni è un punto di riferimento per gli amanti di carni pregiate di altissima qualità provenienti da tutto il mondo, impreziosite con la cottura nel forno Josper che rappresenta un perfetto connubio tra l’arte tradizionale della brace e l’innovazione culinaria.

Entrando da Brace Pura, i clienti sono accolti da un’atmosfera calda ed elegante, intima e raffinata, con un arredamento curato nei minimi dettagli. L’ambiente si presta magnificamente sia a cene romantiche sia a serate conviviali tra amici, offrendo un contesto ideale per ogni occasione.

Il locale organizza regolarmente eventi musicali e degustazioni guidate, permettendo agli ospiti di approfondire la loro conoscenza dei piatti proposti in un contesto rilassato e simpatico, arricchendo un’esperienza culinaria complessiva che si fa di volta in volta sempre più coinvolgente.

L’aspetto distintivo di Brace Pura – e uno dei segreti del suo successo – è l’attenta selezione degli ingredienti. Il ristorante utilizza solo prodotti freschi e di altissima qualità, provenienti da allevamenti etici e a basso impatto ambientale. Questa scelta non solo assicura una qualità superiore ma sottolinea anche un impegno responsabile verso la sostenibilità.

Brace Pura non è solo un luogo dove mangiare, ma un’esperienza culinaria completa, dove la passione per la brace si fonde con l’eccellenza gastronomica.

La filosofia di Brace Pura ruota attorno all’uso del forno Josper, una meraviglia dell’ingegneria nata nel 1969 dall’intuizione di Pere Juli e Josep Armangué. Questo strumento unico combina la potenza del carbone con la precisione di un forno a convezione, offrendo una cottura perfettamente uniforme che esalta sapori e aromi, preservando la succosità naturale degli ingredienti.

Il Josper permette di raggiungere temperature elevate mantenendo un controllo preciso sulla cottura. I piatti, dalle carni succulente ai pesci delicati o alle verdure croccanti, vengono cotti alla perfezione, esaltando i sapori naturali e regalando una leggera e piacevole affumicatura.

Ideatrice di questo progetto di successo rivolto ai carnivori di ogni età è Monica Parola, torinese che, in contrasto al famosissimo appellativo dei piemontesi “Bogianen”, ha invece girato per anni in lungo e in largo il nostro stivale con un importante incarico nel settore dell’abbigliamento. Ma c’è anche un momento in cui è necessario fermarsi, piantare le tende e diventare, anche solo per un po’ di tempo, stanziali. Il che non vuol dire tirare i remi in barca e ritirarsi a casa, una persona dinamica e determinata come lei non riuscirebbe a star ferma neanche da legata…vuole invece dire “apro un’attività perché mi sono stufata di viaggiare e questa attività deve darmi soddisfazione”.

Il risultato? Brace Pura.

Lo apre nel 2016, e il gusto e il senso estetico derivanti dal settore moda che ha frequentato per tanti anni li ribalta nelle sale del ristorante che arreda e decora da sola, partendo praticamente da zero. La capacità di relazione le è innata e di conseguenza il percorso verso il successo è ben intrapreso. Il suo ristorante le piace proprio, il progetto è dinamico, gli stimoli sempre nuovi e diversi, e lo staff sempre più affiatato. Giorno dopo giorno cresce l’entusiasmo. Le basta ormai un colpo d’occhio per mettere a fuoco i clienti, per cogliere i bisogni e le esigenze di chi entra nel suo ristorante.

Far stare bene le persone è un’arte per Monica che ormai è diventata una “locandiera” esperta ed appassionata. Brace Pura è una famiglia e insieme ai suoi collaboratori, primo fra tutti lo Chef Johnny Mazzarino, condivide successi, difficoltà e soprattutto gioie.

Oggi è al timone di una realtà ristorativa di grande successo. Suo figlio Andrea Lo Russo, futuro sommelier e responsabile della carta dei vini, la affianca nella gestione del locale. Monica e Andrea si completano, lavorano in armonia e simbiosi.

L’imprenditrice intelligente sa però che, per avere successo, si deve circondare di validi collaboratori e in un ristorante il ruolo principale è quello dello chef. Ecco che sulla scena, pardon, al ristorante compare la figura di Johnny Mazzarino. Classe 1995, “canavesano” di Cuorgnè, il suo amore per la cucina nasce in giovanissima età, a dieci anni, in occasione di alcuni corsi extrascolastici. Scopre di essere particolarmente abile con pentole e padelle e si misura con alcune semplici ricette casalinghe che gli riescono davvero bene. È un talento naturale. E dai primi passi mossi in un famoso ristorante di pesce di Torino approda al Brace Pura come secondo di uno Chef argentino il quale, giorno dopo giorno, gli trasmette tutti i segreti della cottura con il Josper che fonde in una sola macchina le funzionalità della griglia e del forno.



Johnny impara a conoscere le caratteristiche dei vari tagli di carne provenienti da tutto il mondo e le loro diverse marezzature. Apprende come scegliere tra le numerose tipologie di carbone utilizzate nelle cotture e acquisisce un metodo di lavoro che col tempo adatta all’eccellente materia prima offerta dagli allevamenti piemontesi. La carne con la sua versatilità diventa per lui una vera e propria ossessione positiva. Prende definitivamente forma la filosofia alla base dell’inconfondibile offerta gastronomica di Brace Pura dove ogni piatto, dall’antipasto al dessert, nasce nel Josper.

La scelta delle carni di Brace Pura è davvero importante, si parte da ottimi tagli come la Picanha o il Tomahawk prussiani o le T-bone steak di varie razze come Simmenthal, Hereford, Charolaise e Frisone per arrivare a tagli pregiati come la T-bone di Rubia Gallega, la Costata di Chianina o un Filetto “Sashi” (in giapponese significa “marezzato”) di bovini allevati in Finlandia alimentati a fave di cacao e erba.

Il pezzo forte è la Entraña (diaframma fibroso) di razza Wagyu di provenienza americana, che presenta un elevato grado di marezzatura ed è uno dei tagli del manzo più ricchi di sapore dove morbidezza e succosità la fanno da padrona.

Il menù offre anche altre carni, hamburger, pesci, primi come i Plin di Wagyu e interessanti antipasti come il Midosso, midollo di bovino gratinato con salsa gremolada, una golosità assoluta!

E poiché la vicinanza con l’università mi riporta alla memoria il celeberrimo “Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus” l’inno della goliardia dal significato inequivocabile “godiamo ordunque, mentre siam giovani”, non rimane quindi che seguire questo saggio consiglio e dar retta a quella parte epicurea che è in noi per dedicare una delle prossime sere alla ricerca della felicità, che a Torino ha un nome e un indirizzo:

BRACE PURA

Via Roero di Cortanze, 2 – Torino

Tel. 011 8600124 – Cell. 350 9955351

Dal lunedì al sabato dalle 19.30 alle 23.00

www.bracepura.it

Paolo Alciati