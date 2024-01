Bottega celebra Marco Polo con una bottiglia speciale

In occasione dell’anniversario dei 700 anni della morte del grande viaggiatore veneziano

L’azienda Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega (TV), per celebrare l’anniversario dei 700 anni della morte di Marco Polo, ha creato una bottiglia speciale in vetro soffiato dedicata al grande viaggiatore veneziano. La creazione artistica, realizzata nella soffieria Alexander di proprietà dell’azienda trevigiana, riproduce al suo interno il globo terracqueo.

La bottiglia, che contiene una selezione di grappa di Prosecco, viene prodotta in edizione limitata. Il packaging è completato da un elegante astuccio grigio, che riproduce il marchio Alexander.

Sandro Bottega, presidente di Bottega S.p.A., dichiara “Marco Polo è una figura storica. Un viaggiatore ante litteram, che ha costruito relazioni consolidate con l’Oriente e che ha contribuito ad alimentare nel mondo la fama di Venezia. La sua intraprendenza è parte integrante del dna veneto, che ha reso la nostra regione leader nell’export in diversi settori commerciali”.

L’inedito prodotto rientra tra vetri artistici dell’azienda trevigiana, che ha creato nel tempo una collezione di grande suggestione. Nata nel corso degli anni ’80, ha conseguito svariati riconoscimenti culminati nella mostra “Art in Grappa”, presso gli Istituti Italiani di Cultura di New York, Montreal, Colonia, Barcellona e Madrid. Nel 2017 il comune di Hiroshima ha ospitato in tre musei della città l’esposizione artistica “Spirit of Peace”, ideata da Sandro Bottega per ricordare gli effetti devastanti della tragedia nucleare. Si tratta di una raccolta di bottiglie e oggetti in vetro soffiato, creati ad hoc. L’elemento simbolico più significativo è la colomba sinonimo di pace, riprodotta in due esemplari, anch’essa in vetro soffiato.

L’azienda Bottega, che ha quattro secoli di storia nel mondo del vino e della grappa, è al tempo stesso una cantina e una distilleria. Ha sede a Bibano di Godega (TV), 50 km a nord di Venezia, dove produce grappe, vini e liquori. Tra le grappe si distinguono le pregiate selezioni di monovitigni e i distillati maturati in barrique. La gamma dei vini Bottega comprende il Prosecco, tra cui il noto Bottega Gold, e altri spumanti di grande personalità. In cantine distaccate, in Valpolicella, nel Chianti e a Montalcino, vengono prodotti Amarone, Ripasso, Chianti Gallo Nero, Brunello di Montalcino e altri grandi rossi. Completa l’offerta Bottega la gamma articolata di liquori alla frutta e alle creme. L’azienda distribuisce i propri prodotti in 150 paesi nel mondo. Bottega S.p.A. da molti anni ha assunto un impegno indissolubile sul fronte della sostenibilità, che ha portato a risultati reali e concreti di riduzione dell’impatto sull’ambiente, sulla società e sull’economia.

Redazione Centrale TdG