Borrega Wine – Il valore dei frutti della terra

La storia della cantina Borrega nasce da un sogno. Un sogno magico che affonda le sue radici nelle tradizioni famigliari e nell’amore per i frutti della terra. La terra, un legame indissolubile tra generazioni, che con amore, ne hanno tratto i frutti scanditi dal ritmo delle stagioni. E così i vitigni della famiglia Borrega sono diventati la metafora della vita, prima il meticoloso lavoro per mesi in vigna, con il timore che condizioni atmosferiche avverse possano, in ogni momento, distruggere il lavoro di un anno. Poi la vendemmia, tanta fatica ma immensa gioia. Infine l’uva è pronta per il miracolo che la trasformerà in vino: gioia e dolori, vittorie e sconfitte. Mai perdersi d’animo.

In Puglia, la Cantina Borrega produce quattro vini d’eccellenza di grande personalità, ognuno con caratteristiche particolari e sfaccettature differenti.

Da oltre dieci anni, le quattro etichette sono tratte da 11 vitigni coltivati biologicamente con grande passione e amore tanto da essere recensiti in varie edizioni della autorevole Guida Veronelli e proposti in ristoranti di prestigio come il Tuccino di Polignano a Mare e lo stellato Angelo Sabatelli di Putignano.

È stato proprio l’incontro tra Fabio Borrega e Michele Schifone, importante enologo, che ha fatto sì che le quattro etichette della Cantina Borrega siano annoverate tra le eccellenze di Puglia. Ogni anno i vini della Cantina sono differenti dall’anno precedente per gusto e texture. La diversità, tra un’annata e l’altra, di profumi, di sapori, di colori, è diventata segno di identità e di orgoglio.

Orgoglio per le bottiglie recensite in modo sublime da rinomati esperti enogastronomi, a partire da giornalisti del calibro di Pasquale Porcelli, studioso e autore di diverse guide di settore, i vini sono anche apprezzati da una cerchia consolidata di amici ed estimatori che ne amano gusto e fragranza.

Ancora una volta il vino come metafora di una visione della vita: gioia e dolori, vittorie e sconfitte, senza perdersi mai d’animo, sicuri di andare avanti guardando al futuro sempre con rinnovata fiducia.

Ecco l’idea che la Famiglia Borrega ha del vino: un’eccellenza italiana, proiettata verso il futuro. La produzione si attesta sulle 12.000 bottiglie.

I quattro vini d’atmosfera:

MARICÒ – NEGROAMARO SALENTO IGP

Rosso rubino, luminoso dai riflessi granati. Olfazione che ricorda una viola piena, un’amarena liquorosa ricoperta da cioccolato fondente. Finale speziato da cannella e noce moscata. Sorso vivace e fresco. Moderata struttura che si concede con un tannino giovane ma levigato. Finale leggiadro che ricorda le percezioni olfattive. Vitigno: 100% Negroamaro. Perfetti abbinamenti: paste, zuppe di legumi e carni grigliate. Temperatura di servizio: 16°C – 18°C

PINAMONTI – PRIMITIVO DI MANDURIA DOP

Rosso rubino profondo con sfumature granate. Trama odorosa intensa ricca di frutta rossa matura, in confettura e sotto spirito. Amarene, visciole, more e mirtilli lasciano poi spazio a note di liquirizia e pepe nero. Sorso caldo, morbido e avvolgente, sorretto con garbo da una piacevole freschezza. Tannini delicati e sottili per nulla invadenti. Finale lungo su ritorni fruttati e di liquirizia. Vitigno: 100% Primitivo di Manduria Perfetti abbinamenti: carni in umido, arrosti e selvaggina

LUNA DECIMA – FIANO SALENTO IGP

Nel calice si presenta di un brillante giallo paglierino con sfumature dorate. Al naso si avverte una nota iniziale floreale di campo sottile, impreziosita poi da tocchi agrumati e richiami di erbe aromatiche. Al palato rivela aromaticità e morbidezza. È un vino che trova un ottimo bilanciamento grazie ad una buona freschezza di base che rende il sorso particolarmente scorrevole e molto appagante. Vitigno: 100% Fiano Salento. Perfetti abbinamenti: pesce, carni bianche e formaggi.

JOCELYNE – ROSATO NEGRAMARO

Rosa cipolla dai riflessi ramati. Stuzzicante nota fumé che vira in note di scorza d’arancia e mandarino. Sorso fresco e croccante. Note morbide che ricordano una ciliegia ben matura. Finale da note estive, dolci e morbide. Vitigno: 100% Negroamaro Perfetti abbinamenti: antipasti di pesce, risotti e salumi delicati. Temperatura di servizio: 12°C

Borrega Wine

Contrada Cistonaro s.n. – 72021 Francavilla Fontana BR

tel. +39 393 332 1037

www.borrega.wine

