Il BLU61® riceve il Platinum Award 2021 – The Wine Hunter Merano ed entra nella selezione Top Italian Food 2022 del Gambero Rosso

Non poteva essere migliore questo regalo di compleanno!

Sì perché esattamente nell’anno delle celebrazioni del suo decennale, il BLU61® de La Casearia Carpenedo, già insignito della Medaglia d’Oro, ha ricevuto il PLATINUM AWARD 2021, il massimo riconoscimento, per la sezione Culinaria, da The Wine Hunter Merano.

Ma non solo, lo stesso formaggio è stato inserito da Gambero Rosso nella speciale selezione Top Italian Food 2022, che premia i migliori prodotti delle eccellenze aziendali italiane.

Parte della gamma di esclusivi prodotti caseari firmati Carpenedo, il BLU61® nasce per celebrare un importante evento familiare; l’unione tra il fondatore Antonio Carpenedo e la moglie Giuseppina, avvenuta appunto nel 1961. Una testimonianza di quanto le radici, il senso di famiglia e la passione abbiano sempre marcatamente segnato tutte le scelte compiute da questa realtà artigiana del made in Italy conosciuta in 30 paesi nel mondo.

Il Blu61® è un erborinato di latte vaccino pastorizzato, affinato attraverso il Metodo Carpenedo in vino Raboso passito con un top di mirtilli rossi in crosta. Peculiare per la sua eleganza ed armonia, ha una pasta cremosa con venature diffuse di colore verde-blu dovute all’erborinatura. Sprigiona una sorprendente sinfonia di profumi, dal gusto intenso ma equilibrato con sentori di frutti rossi e note dolci tipiche del Raboso passito. Si abbina bene con vini passiti rossi e birre rosse speciali come le Flanders Red Ale. Ideale come formaggio da dessert e particolarmente adatto in cucina per la creazione di sorprendenti risotti o anche per realizzare succulenti pizze gourmet. Oggi disponibile anche in una elegante confezione innovativa da 150 gr, equivalenti a 8/10 porzioni di assaggio. Un prezioso elegante astuccio sigillato con una esclusiva tecnica skin, completamente riciclabile e perfetto per un regalo gourmet.

Disponibile in Italia nelle migliori gastronomie specializzate e online su www.casoinonline.it

All’estero in 30 paesi nel mondo, lo si trova tra gli altri, presso i prestigiosi magazzini Harrod’s, e nella rinomata catena statunitense Wegmans.

La Casearia Carpenedo

La storia de La Casearia Carpenedo ha inizio nei primi del 1900 quando Ernesto Carpenedo, padre di Antonio, iniziò come “casoin” (in dialetto veneto, pizzicagnolo) in un negozio di alimentari a Preganziol. Antonio Carpenedo cresce nella bottega del padre ereditando una passione che da sempre appartiene al DNA di famiglia. La sua avventura come casaro prende il via negli anni ’60 con la gestione di un piccolo caseificio in provincia di Treviso dove con l’aiuto di un amico tecnico casaro impara l’arte del formaggio da autodidatta. Nel 1965 Antonio fu uno dei primi ad esportare fuori dalla provincia di Treviso e poi in altre regioni la “Casata Carpenedo” oggi conosciuta ed apprezzata come Casatella Trevigiana Dop. Il ’76 segna l’inizio di un’altra avvincente sfida, quella di affinatore, quando Antonio Carpenedoriscopre un’antica tradizione contadina della zona del Piave, ossia riporre il formaggio sotto le vinacce durante la vendemmia; un’usanza che pare abbia origine nella prima guerra mondiale quando i contadini, per preservare le forme di formaggio dalle razzie le nascondevano sotto le vinacce in fermentazione. Fu allora che Antonio produsse le prime forme di formaggio affinato in vino e vinaccia che decise di chiamare Ubriaco e che diventa un marchio registrato di proprietà esclusiva dell’azienda. Da quel tempo Antonio esprime a pieno la sua innata creatività e forte visione trasformando la sua azienda nel primo laboratorio di affinamento riconosciuto in Italia. Dall’utilizzo delle vinacce, passa alla sperimentazione di nuovi ingredienti come fieno, foglie di noce, pepe, spezie, birra, liquori e molti altri che oggi compongono il vasto repertorio dei “Formaggi di Cantina”.

Oggi l’azienda è guidata dai figli di Antonio, Ernesto ed Alessandro, che con grande impegno e caparbietà sono riusciti ad inserirsi nel mercato internazionale, tanto che i loro prodotti sono presenti in oltre 30 Paesi nel mondo.

