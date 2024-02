BIT 2024 a Milano, un grande successo

Si è conclusa con bilancio positivo la BIT 2024 (Borsa Internazionale del Turismo), tenutasi a Milano dal 4 al 6 febbraio presso l’Allianz MiCo, segnando un momento di grande successo per il settore turistico, confermando l’importanza e l’attrattiva nel panorama italiano.

Sono stati tre giorni di presentazioni dell’offerta turistica nazionale e estera, incontri con i buyer, nuove proposte condivise con gli operatori e le istituzioni. Tra i tanti panel, particolare attenzione è stata riservata alle realtà locali come, Tipicità Festival di Fermo, i 15 comuni dell’Unione Terre di Leuca del Salento, che propongono un turismo lento, religioso e naturalistico nelle masserie lungo la via francigena e la Basilicata, con la città di Matera e le zono ancora incontaminate, sono le mete più gettonati in questa edizione. Scopriamo le loro offerte.

La BIT è stata l’occasione per far partire il conto alla rovescia della “32ª edizione di Tipicità festival”, l’iniziativa che si svolgerà dal 9 all’11 marzo al Fermo Forum. Il tema dominante di questa edizione sarà: “Armonia di sapori e territori”, nella quale si parlerà di Marche come terra di cibo e benessere, si assaggeranno le specialità tipiche delle identità locali, si esploreranno tutte le dimensioni dell’esperienza in un percorso espositivo nato per narrare, attraverso un coinvolgente susseguirsi di incontri ed eventi, le meraviglie del paesaggio, i tesori della manualità e dell’enogastronomia marchigiana ed italiana. Armonia ed esperienza sono le parole “chiave” di un’edizione che si pone l’obiettivo di raccontare e far vivere i nuovi significati che il termine “tipicità” assume nell’era contemporanea, dalla cucina al design, dal rapporto col territorio a quello con le nuove tecnologie.

Visto i successi e l’esperienza delle passate edizioni di: MILANO EXPO 2015 e DUBAI EXPO 2020, sarà l’occasione per una prova di partecipazione a OSAKA EXPO 2025. Tra le novità annunciate: il focus sul Giappone, la presenza di delegazioni da Francia, Germania, Ucraina e nuove aree per raccontare le Marche e il Bel Paese con modalità e formule di promozione contemporanee. Il Direttore di Tipicità Angelo Serri ha dichiarato: “In linea con il DNA che l’ha caratterizzata fin dalla sua nascita, in questa edizione Tipicità continua a percorrere nuovi sentieri aprendosi a mondi lontani e ad antiche culture, esplorando ancor più profondamente percorsi del benessere e del buon vivere, confermandosi come aggregatore di comunità vicine e lontane. Il Festival ribadisce il suo fondamentale ruolo di punto d’incontro di una moltitudine di territori e di generatore di innovative idee condivise!”.

Con questo slogan: “Sud Salento, un ventaglio di emozioni da regalare”, i 16 comuni dell’Unione Terre di Leuca, hanno presentato alla BIT 2024 i loro gioielli. Scogliere a picco sul mare, sentieri selvaggi delimitati dai muretti a secco, spiagge morbide e dorate lambite da un mare caraibico, borghi ricamati nella pietra, feste, tantissime feste di tradizione ed eventi con musica e gastronomia tipica che riscaldano il cuore e che rendono una vacanza nel Sud Salento un vero ventaglio di emozioni da vivere tutto l’anno, che si sono messi in rete proponendo un affascinante viaggio, ricco di storia, cultura, benessere e divertimento tra turismo lento, artigianato tipico, riscoperta dei borghi e buona tavola. In campo i sindaci di Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, Presicce-Acquarica, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano, Tiggiano, Tricase e Ugento. La giornalista Carmen Mancarella, al termine della presentazione chiosava: “Tra turismo lento, il profumo del pane appena sfornato, i borghi ricamati di pietra, gli eventi e le feste di tradizione, il Sud Salento vi aspetta per farvi vivere un ventaglio di emozioni. Ancora tutte da scoprire”. La Basilicata, la regione più accogliente d’Italia. Infatti, va alla Basilicata, con 112,9 punti, infine, il primato del sistema ricettivo “più apprezzato” d’Italia secondo le valutazioni positive dei turisti su oltre 4 mila strutture rilevate. Già nel 2022 Booking.com assegnò la medaglia d’oro a Matera come città più accogliente del mondo e alla Basilicata come regione più accogliente e nel 2023 la Basilicata si è aggiudicata il primo premio di Travel Appeal come Destinazione, quindi la preferita dai visitatori italiani e internazionali. “La Basilicata si conferma meta ambita dai turisti italiani e stranieri anche per la qualità dell’offerta turistica e dell’accoglienza. Una qualità che passa attraverso il grande lavoro dei nostri operatori cui va il nostro ringraziamento”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha commentato il premio. Tra i siti incontaminati della Basilicata non può mancare una visita all’unicità di Satriano è rappresentata dalla “Foresta che cammina” dove gli alberi diventano uomini e gli uomini diventano alberi ispirati alla figura misteriosa del Rumita, anima silente, che rappresenta lo spirito del Bosco.

Anche i Paesi esteri sono ritornati dopo anni di assenza, tra i più gettonati la Cina, con l’anno del Dragone, da quest’anno per i turisti italiani non servirà il visto d’ingresso, la Sry Lanka, la Malesia, Cuba e diversi africani. Altre delegazioni hanno preferito incontri fuori Bit, come la Grecia alla presenza del console Nikolas Sakkaris, Eleni Sarikosta responsabile per la Penisola Calcidica e Macedonia Centrale, con un evento memorabile nelle splendide sale della Fondazione Rovati di Milano, hanno presentato hai giornalisti e personalità del settore il loro programma per i turisti italiani.

Testo e foto di Jimmy Pessina