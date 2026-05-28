Birra Metzger accende l’estate: debutta la nuova Summer IPA

Redazione Centrale TdG –

La storica birra torinese torna ad accende l’estate tra città, territorio e nuove esperienze

Dopo il ritorno dello scorso ottobre, Birra Metzger si prepara a vivere la sua prima estate da protagonista. Lo storico marchio torinese nato nel 1848 e rinato nel 2025 con una la visione imprenditoriale di Marco Bianco apre una nuova fase del proprio percorso: una stagione pensata per uscire dalle mura del birrificio, incontrare il pubblico e tornare a essere parte della vita della città e del territorio.

Una rinascita che non guarda soltanto alla produzione brassicola ma alla costruzione di una vera cultura della birra, fatta di esperienze, incontri, musica, convivialità e collaborazione con realtà locali e festival.

Protagonista dell’estate sarà anche il lancio della nuova Summer IPA, una referenza stagionale pensata per accompagnare i mesi più caldi.

SUMMER IPA

Birra ad Alta Fermentazione di ispirazione anglosassone realizzata con Malto Pale e luppoli americani selezionati. È caratterizzata da un bel colore dorato ben accompagnato da una schiuma fine e bianca. La tipica luppolatura dello stile è evidente ma delicata e fa emergere, sia al naso che al palato, note di resina, agrume e frutta tropicale. La bevuta è molto piacevole, scorrevole e rinfrescante. Un prodotto per l’estate a soli 3,8% vol.

SPACCIO c/o sito produttivo (Via Catania 37). Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. E shop on line.

IL TOUR DI SUMMER IPA IN PIEMONTE

Accanto alla nuova birra prende forma il calendario estivo Metzger 2026: un percorso che porterà il marchio in giro tra Torino, Piemonte e Liguria, dentro eventi culturali, manifestazioni gastronomiche, festival musicali e appuntamenti dedicati al mondo della birra artigianale.

La stagione si aprirà un tour di lancio delle birre Summer Ipa nelle birrerie di Torino e provincia, con un calendario in evoluzione, e alcuni eventi già fissati:

Martedì 26 maggio – presso TONO (Via Catania 45/B) – Torino – dalle ore 20,00;

Mercoledì 27 maggio – presso Caffè dell’Università (Via Madama Cristina 34/F) Torino – dalle ore 18,30;

Venerdì 29 maggio – presso Real ONE (Corso Giovanni Agnelli 129) – Torino – dalle ore 19,30;

Venerdì 12 giugno – presso Favola Beach Club (Via Monginevro 26) – Avigliana TO – dalle ore 20,00.

28 maggio presso NH CARLINA – Torino – Piazza Carlo E.Secondo 15 – Torino dalle 19,30

Dal 18 al 21 giugno Metzger partecipa a “C’è fermento”, festival di riferimento per la birra artigianale a Saluzzo. Un’occasione per presentare il progetto del birrificio e rafforzare il dialogo con il mondo brassicolo.

METZGER IN LIGURIA

Tra giugno e settembre Metzger sarà inoltre presente lungo tutta la Riviera con il progetto “Metzger in Riviera”, partecipando a una serie di manifestazioni dedicate al gusto, alla musica e alla convivialità:

5-6 giugno – Wine Around in Riviera – dalle 18 alle 24 – Vallecrosia al mare (IM)

11-12-13 giugno – Là C’è Birra – dalle 18 – alle 01 – Bigauda Camporosso (IM)

21 giugno – Festa della Musica – dalle 19 – alle 01 Vallecrosia al mare (IM)

24-25 e 26 giugno – Paese di Sapori – Bordighera (IM)

10 – 12 luglio – Festa della Birra e dell’Estate – Imperia (IM)

18 luglio – fontane Danzanti – Vallecrosia al mare (IM)

27 – 28 – 29 luglio – Un mare di Sapori – Bordighera (IM)

12 agosto – Notte Blu – Vallecrosia al mare (IM)

3 – 4 – 5 settembre – Beer in Bo – Bordighera (IM) – Riviera Beer Festival (in attesa di date)

METZGER PROTAGONISTA DEGLI EVENTI DELL’ESTATE 2026

Il 5 giugno la birra Metzger è presentata a Evergreen Fest, la rassegna di musica, arte e teatro che dal 4 giugno al 19 luglio al trasforma il Parco della Tesoriera di Torino in uno spazio aperto, gratuito e accessibile a tutti.

Il 6 e 7 giugno Metzger partecipa a Open House Torino, l’iniziativa che apre al pubblico luoghi e spazi significativi della città. Per l’occasione, il birrificio nel quartiere Aurora accoglierà i visitatori raccontando il proprio progetto di rinascita tra memoria industriale e contemporaneità. Un appuntamento per scoprire da vicino uno spazio produttivo che si trasforma in luogo di cultura, incontro e condivisione.

Il 12-13-14 giugno ci si sposta nel Monferrato per partecipare all’evento “La Barbera incontra San Damiano d’Asti”.

Nel mese di luglio Metzger sarà inoltre sponsor e partner del Festival Giapponese Torino, evento dedicato alla cultura nipponica in città, e prenderà parte al Beinasco Summer Festival.

Durante l’estate il marchio sarà presente anche a Narrazioni Parallele Festival (luglio-agosto) e a Live Pulse Festival (agosto-settembre), confermando la volontà di costruire relazioni con il mondo della musica e della cultura contemporanea.

Tra gli appuntamenti di fine stagione, Metzger parteciperà inoltre alla Sagra del Raschera d’Alpeggio di Frabosa Sottana.

«Questa estate rappresenta un momento importante perché è la prima occasione per incontrare davvero il pubblico dopo la rinascita di Metzger. Abbiamo riportato in vita uno storico marchio torinese con l’obiettivo di costruire qualcosa che fosse contemporaneamente fedele alle sue radici e aperto al futuro. Vogliamo che Metzger torni a essere una birra da bere, ma anche un luogo di incontro, un’esperienza e una presenza viva nella città e nel territorio», dichiara Marco Bianco.

Per Birra Metzger questa estate rappresenta il primo vero banco di prova pubblico dopo la rinascita del marchio: un’occasione per tornare a essere non soltanto una birra di Torino, ma una presenza viva nella città e nei luoghi della convivialità.

Info: Metzger 1848 | La Birra Di Torino – Metzger 1848