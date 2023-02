Bilancio Amorim Cork Italia in continua crescita

Incremento di fatturato del +6,5% e investimento di 6,5 milioni di euro per l’ampliamento aziendale

A inizio 2023 Amorim Cork Italia fa i conti con una serie di conferme in fatto di investimenti operati nei complessi anni precedenti. Il 2022, infatti, ha chiuso con 75.106.000 di euro di fatturato, ovvero con un incremento del 6,5% rispetto al 2021. Numeri in crescita, equivalenti a 667 milioni di tappi venduti a 3.800 cantine in tutta Italia. Un successo che riconosce l’avanguardia scientifica e la qualità della produzione della leader di settore, oltre al valore delle persone: Amorim Cork Italia conta ben 75 dipendenti e 50 agenti.

Tra i principali sviluppi aziendali, l’avvio di un ampliamento dell’area industriale sta portando Amorim da una superficie di 3.800 mq a 8.000 mq a fine 2024. Un investimento di 6,5 milioni di euro, dalla visione a lungo termine, visto che l’intento è passare da 1,2 milioni a 1,8 milioni di pezzi realizzati ogni giorno. Aumentano così anche le opportunità lavorative, poiché a regime saranno almeno una decina le persone da inserire.

Ulteriore investimento, legato alle risorse umane, è quello che vede Amorim Cork Italia impegnata per evolversi a tutti gli effetti in un’Organizzazione Positiva, conosciuta anche come Org+ o Positive Organization, grazie ad uno stile manageriale che promuove una cultura aziendale basata sulla gratitudine e la realizzazione personale dei dipendenti. Tra gli obiettivi principali ci sono quelli di creare un’atmosfera proattiva e promuovere una cultura di crescita e sviluppo continuo all’interno dell’azienda. Una ancor più attenta cura delle persone che compongono la famiglia Amorim, dopo il riconoscimento Family Audit che l’azienda detiene dal 2018.

In questo percorso in divenire, gli obiettivi per l’anno in corso prevedono di raggiungere la produzione di 740.000.000 tappi e le 130 tonnellate di quelli riciclati per non far mai mancare lo sguardo attento alla sostenibilità, tipico della filosofia aziendale.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola nel 2021 il 40% del mercato mondiale di questo comparto, e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta 22 filiali distribuite nei principali paesi produttori di vino dei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2022 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2022 ha registrato oltre 667 milioni di tappi venduti per un fatturato di 75,1 milioni di euro, pari al +6,5% rispetto all’anno precedente. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alla Mostra “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero”, esposizione nata per valorizzare e testimoniare i valori che animano l’azienda.

Redazione Centrale TdG