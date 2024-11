Presso la Galleria d’arte della cantina Montina Franciacorta.

La mostra personale di Benny Nicolini a cura di Mirko Gambaro

L’8 novembre si inaugurerà la mostra “Benny plays MontinA – Un Franciacorta da Seria A”.

Disponibile dal 09 novembre 2024 al 28 febbraio 2025, presso la galleria d’arte della Tenuta Montina di Monticelli Brusati.

A Montina, in Franciacorta, si inaugura la mostra di Benny, all’anagrafe Benedetto Nicolini (Modena, 1974), illustratore caricaturista e pittore modenese di nascita. Trasferitosi a Torino ancora bambino, da subito scopre l’amore per le matite, che lo porterà da giovane adulto a specializzarsi presso l‘Istituto Europeo di Design in qualità di Illustratore. Nel 1998 approda poi all’agenzia Armando Testa di Torino dove lavora come visualizer per sette anni. Trascorre le giornate dipingendo e prendendo in giro sportivi, attori, politici, un po’ di qua e un po’ di là, per non scontentare nessuno. Ha collaborato e collabora con importanti testate giornalistiche e pubblicitarie italiane ed estere. Realizza locandine teatrali di commedie italiane, partecipa con le sue caricature a numerose rassegne satiriche nazionali ed internazionali.

Finora ha in bacheca quattro importanti mostre personali tenutesi per lo più in Piemonte, la sua quinta non a caso si tiene in Franciacorta, in una delle cantine più prestigiose e affascinanti del territorio. La mostra di Benny dedicata a Montina è un vero e proprio evento per gli appassionati di sport, arte e buon vino. Il rapporto con Montina rende questa mostra davvero unica, poiché collega in modo straordinario due grandi realtà sportive lombarde: l’AC Milan, di cui Montina è stata Official Sparkling Wine per nove stagioni, e la Pallacanestro Brescia, di cui è sponsor da diversi anni.

Le opere in mostra celebrano gli atleti di entrambi i club con una cura estrema per i dettagli. Montina, insieme a queste due prestigiose squadre, è protagonista indiscussa di una combinazione visiva e concettuale che, attraverso lo sport, mette in luce valori condivisi come sacrificio, dedizione e lavoro di squadra, celebrando allo stesso tempo l’eccellenza del prodotto e l’importanza del territorio della Franciacorta. Le caricature dell’artista, con il loro tratto inconfondibile, esaltano la personalità e le caratteristiche fisiche dei campioni rossoneri del passato e del presente, nonché quelle dei cestisti bresciani, trasformandoli in vere e proprie icone pop. Le espressioni esuberanti, i gesti atletici e le pose dinamiche catturano l’attimo e trasmettono tutta l’energia e la passione che animano questi atleti.

La mostra è un vero e proprio omaggio al territorio bresciano e lombardo in generale, che vanta una lunga tradizione sportiva ed enologica. Attraverso le sorprendenti caricature esposte si celebra la passione per il calcio, la pallacanestro e il buon vino, valori che uniscono le persone e creano un forte senso di appartenenza. La mostra è visitabile, previa prenotazione, dal 9 novembre 2024 al 28 febbraio 2025.

Redazione Centrale TdG