BeeW® sancisce l’incontro tra due doni della natura in una comune visione di sostenibilità

Il rivestimento a base di cera d’api dei tappi in sughero Amorim Cork Italia protegge l’identità sensoriale dei grandi vini in modo naturale

I grandi vini nascono in vigna e si compiono in bottiglia. E tra il momento dell’imbottigliamento e quello dell’apertura si gioca una partita silenziosa, fatta di microscopici scambi, variazioni e adattamenti. È in questo spazio invisibile che BeeW®, il rivestimento in cera d’api biodegradabile sviluppato da Amorim Cork Italia fa la differenza. Si tratta di un trattamento di finitura dedicato esclusivamente ai tappi di sughero naturale monopezzo: la chiusura d’élite per eccellenza, scelta dai produttori di vini strutturati e da lungo invecchiamento che non ammettono compromessi. Grazie a un doppio strato, formato da una prima barriera di cere naturali e un film finale di silicone a effetto meccanico, questo sistema ottimizza ulteriormente l’aderenza tra la superficie del tappo e il collo della bottiglia, azzerando il rischio di ingressi non controllati di gas e, quindi, la variabilità all’interno di uno stesso imbottigliamento.

“Il tappo monopezzo è e resterà la chiusura d’élite per i vini che devono affrontare lo scorrere del tempo in modo armonico ed equilibrato. BeeW® nasce per onorare questa promessa: ridurre la variabilità, proteggere l’aromaticità e garantire che ogni bottiglia racconti la stessa storia.” afferma Stefano Zaninotto, Responsabile Tecnico Amorim Cork Italia.

Il sistema è stato provato su due tipologie di vino: Chardonnay 2022 e Brunello di Montalcino 2017 e i risultati hanno parlato chiaro: l’efficacia va oltre la teoria. Test sensoriali alla cieca condotti con panel di esperti e successiva analisi chimica sui due vini hanno dimostrato che le chiusure così trattate ottengono punteggi significativi in termini di piacevolezza globale, intensità e qualità aromatica, valorizzando in modo rilevante vini anche complessi.

Una conferma ulteriore agli affascinanti parallelismi tra il sughero e la cera d’api: entrambi sono prodotti naturali, rinnovabili, biodegradabili. La struttura stessa del sughero richiama facilmente l’architettura degli alveari. BeeW® nasce proprio da questo dialogo tra due eccellenze e si sposa con le credenziali di sostenibilità che da sempre contraddistinguono le scelte Amorim Cork Italia: impatto positivo sull’equilibrio ambientale, sociale ed economico, salvaguardia delle foreste di quercia, economia circolare. Per l’azienda, questa ulteriore avanguardia tecnologica dall’alto profilo naturale è la sintesi di un approccio che mette insieme ricerca scientifica, rispetto per l’ambiente e attenzione al vino come opera d’arte, in una visione sempre più avanguardistica.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola nel 2024 il 45% del mercato mondiale di questo comparto e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta un totale di 61 filiali di cui 41 distribuite nei principali Paesi produttori di vino. Il Gruppo Amorim esporta in più di 100 Paesi e ha le sue aziende in 30 Paesi nei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso) si è confermata nel 2025 azienda leader del mercato del Paese e principale filiale del Gruppo Amorim. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2025 ha registrato 74 milioni di euro di fatturato e ha completato il raddoppio della sede produttiva, con un investimento da 6,5 milioni di euro. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alle mostre “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero” per valorizzare l’elemento sughero e “Il passo del viandante” dedicata al territorio in cui la filiale ha messo radici.

Redazione Centrale TdG