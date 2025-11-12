Turismo del Gusto
Bagna Cauda Day a Torino

La Pista-Velvet Studio- Foto Barbara Corsico

Torino celebra uno dei suoi sapori più autentici con il Bagna Cauda Day, l’appuntamento che ogni anno, a fine novembre, rende omaggio al piatto simbolo della convivialità piemontese. Nata come iniziativa dell’Associazione Astigiani, la manifestazione coinvolge ristoranti, osterie e cuochi in Italia e nel mondo, riuniti nel segno del calore della tavola e della tradizione.

La bagna càuda – letteralmente “salsa calda” – è una preparazione tipica del Piemonte a base di aglio, acciughe e olio d’oliva, servita in terrine di terracotta e condivisa tra amici come rito di stagione. Nata nei secoli scorsi come piatto dei vignaioli, si è trasformata nel tempo in un simbolo di accoglienza, identità e orgoglio regionale.

In occasione dell’edizione 2025, due eccellenze della ristorazione torinese – Platti e La Pista Restaurant – rendono omaggio alla bagna càuda con interpretazioni creative che fondono tradizione e innovazione.

Alessandro Scardina e Daniele Lo Grasso

La Pista Restaurant, lo chef Alessandro Scardina firma una proposta dal carattere deciso e avvolgente: Spalla di coniglio in salsa ai peperoni cotta al BBQ, con salsa di bagna càuda leggera, un incontro tra tecnica moderna e sapore autentico, che celebra la convivialità piemontese con un tocco innovativo.

Dal 21 al 30 novembre, lo storico Caffè Platti propone invece una creazione dello chef Daniele Lo GrassoPlin di verdure, soffio di bagna càuda e lamella di zucca allo zenzero piccante, un piatto che unisce leggerezza e memoria, in cui la bagna càuda diventa un’essenza delicata, reinterpretata con sensibilità contemporanea.

Due interpretazioni diverse, ma unite dalla stessa passione per la cultura gastronomica del territorio e per l’eccellenza degli ingredienti. Il Bagna Cauda Day diventa così non solo una festa del gusto, ma anche un’occasione per riscoprire il legame profondo tra Torino, la sua cucina e le storie che ogni piatto sa raccontare.

Ristorante La Pista

  • Via Nizza 262, Centro Commerciale Lingotto – Torino

Caffè Platti

  • Corso Vittorio Emanuele II 72 – Torino

