Bagna Cauda Day a Torino

Torino celebra uno dei suoi sapori più autentici con il Bagna Cauda Day, l’appuntamento che ogni anno, a fine novembre, rende omaggio al piatto simbolo della convivialità piemontese. Nata come iniziativa dell’Associazione Astigiani, la manifestazione coinvolge ristoranti, osterie e cuochi in Italia e nel mondo, riuniti nel segno del calore della tavola e della tradizione.

La bagna càuda – letteralmente “salsa calda” – è una preparazione tipica del Piemonte a base di aglio, acciughe e olio d’oliva, servita in terrine di terracotta e condivisa tra amici come rito di stagione. Nata nei secoli scorsi come piatto dei vignaioli, si è trasformata nel tempo in un simbolo di accoglienza, identità e orgoglio regionale.

In occasione dell’edizione 2025, due eccellenze della ristorazione torinese – Platti e La Pista Restaurant – rendono omaggio alla bagna càuda con interpretazioni creative che fondono tradizione e innovazione.

A La Pista Restaurant, lo chef Alessandro Scardina firma una proposta dal carattere deciso e avvolgente: Spalla di coniglio in salsa ai peperoni cotta al BBQ, con salsa di bagna càuda leggera, un incontro tra tecnica moderna e sapore autentico, che celebra la convivialità piemontese con un tocco innovativo.

Dal 21 al 30 novembre, lo storico Caffè Platti propone invece una creazione dello chef Daniele Lo Grasso: Plin di verdure, soffio di bagna càuda e lamella di zucca allo zenzero piccante, un piatto che unisce leggerezza e memoria, in cui la bagna càuda diventa un’essenza delicata, reinterpretata con sensibilità contemporanea.

Due interpretazioni diverse, ma unite dalla stessa passione per la cultura gastronomica del territorio e per l’eccellenza degli ingredienti. Il Bagna Cauda Day diventa così non solo una festa del gusto, ma anche un’occasione per riscoprire il legame profondo tra Torino, la sua cucina e le storie che ogni piatto sa raccontare.

Ristorante La Pista

Via Nizza 262, Centro Commerciale Lingotto – Torino

Caffè Platti

Corso Vittorio Emanuele II 72 – Torino

Redazione Centrale TdG