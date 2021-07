Venerdì 23 Luglio alle ore 20:30, in via Dante Barbano 46, 15034, Cella Monte (AL), sede della cantina vinicola Cinque Quinti, si terrà la prima edizione di Bacalhau a Corte.

Una cena sotto le stelle in collaborazione con Fabio Montagna, chef con una carriera ormai trentennale alle spalle, alla scoperta del baccalà più pregiato accompagnato ai vini e alla grappa Cinque Quinti.

Cinque Quinti, brand della società vitivinicola Fratelli Arditi SS, nato nel 2016 dalla passione di cinque fratelli, Fabrizio, Martina, Michele, Francesca e Mario, che hanno deciso di portare avanti l’attività famigliare con un tocco fresco e innovativo, e come ogni stagione estiva, propone eventi ed attività dedicati alla scoperta del territorio, ma non solo.

Tra le splendide colline del Monferrato, patrimonio Unesco dal 2014, presso la sede dell’azienda in via Barbano Dante 46, 15034, Cella Monte (AL), avrà luogo una serata unica accompagnata dalla musica dei maestri Massimiliano Limonetti e Mauro Bardella.

La cena prevede un menù studiato in abbinamento ai vini e alla grappa Cinque Quinti.

Si inizia con il mantecato di stoccafisso da gustare con calice di Austin, Spumante Metodo Classico Rosè, per proseguire con un tortello di baccalà con pasta al cacao, pomodorino e menta insieme a Dedalo, Monferrato Bianco Doc (uve arneis).

Il secondo proposto è un trancio di baccalà con asparagi che verrà esaltato dalla schiettezza di Solista – Bricco San Pietro, Grignolino del Monferrato Casalese Doc, vino che ha da pochi giorni ottenuto 90 punti al concorso 5StarWines 2021 by Veronafiere.

Si conclude con la cheese cake di baccalà con salsa di mango, sorseggiando la Grappa di Grignolino.

Il menù verrà servito a partire dalle ore 20:30 e la prenotazione è obbligatoria (support@cinquequinti.com).

La serata è in collaborazione con Bacalhau Osteria.

Bacalhau Osteria a Torino nasce dal desiderio di Fabio Montagna, chef a tutto tondo con una carriera ormai trentennale alle spalle, di proporre una cucina innovativa e di qualità utilizzando come elemento principe il pesce che arriva dai mari del Nord, il merluzzo islandese, la qualità più apprezzata al mondo. Sin dal nome, evocativo e poetico scelto per il locale, si assapora l’influenza della cucina portoghese, il paese dove il baccalà rappresenta il piatto nazionale.

Dall’incontro della tradizione italiana con quella portoghese nasce una ricca proposta gastronomica che ben si discosta dal classico binomio “polenta e baccalà” offrendo, invece, molteplici declinazioni regionali per poi stupire con varianti e creazioni sperimentali insolite e sorprendenti.

DETTAGLI EVENTO:

o Data: 23 luglio 2021

o Orario: 20:30 – 23:30

o Prezzo cena con menù fisso: 65 euro/persona

o Prenotazione obbligatoria: support@cinquequinti.com

o Musica: Massimiliano Limonetti e Mauro Bardella

o Chef: Fabio Montagna, Osteria Bacalhau

o Vini e Grappa: Cinque Quinti

Scopri di più sull’evento a questo link: https://www.facebook.com/events/215230687003837

Redazione Centrale TdG