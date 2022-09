Astrotour da Col Vetoraz tra stelle, pianeti e bollicine

Il 30 settembre serata-evento con degustazione tecnica, light buffet e visione del cielo con telescopio professionale guidati da un esperto di Astronomitaly la Rete del Turismo Astronomico

Le sere di fine estate sono tra le più preziose per Col Vetoraz: i nuovi Valdobbiadene DOCG maturano in cantina, mentre il cielo terso offre un panorama frizzante quando il blu della notte si puntina di stelle. È questa l’atmosfera che vede in programma, per venerdì 30 settembre, la serata “Notte di stelle con Col Vetoraz”: una degustazione tecnica guidata, un light buffet e, a seguire, la visione del cielo con telescopio professionale e un esperto ad affiancare i presenti.

Complice la posizione privilegiata della cantina, la serata tra astri, pianeti e bollicine accoglie i partecipanti a partire dalle ore 19.00, per prendere il via alle 19.30 con la degustazione tecnica guidata di ben tre Valdobbiadene DOCG e un buffet di appetizer a seguire. Ci si avvicina così alle ore 21.00 quando l’evento Astrotour offre tutta l’emozione di osservare le stelle, la luna, le galassie, le nebulose e i pianeti con un telescopio professionale, guidati da un esperto di Astronomitaly la Rete del Turismo Astronomico.

La frontiera più affascinante della scienza odierna si unisce a prodotti nati dalla passione e dal lavoro dell’uomo, in un connubio che vede, sempre e comunque, la Natura e le sue meraviglie protagoniste indiscusse.

La serata è a numero chiuso, per la prenotazione si prega di scrivere alla mail accoglienza@colvetoraz.it o chiamare al numero 0423 975291.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. E’ proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in poco più di 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

