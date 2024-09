Assegnati in Istria i premi di Vinibuoni d’Italia 2025

I TOP 300 e le Corone del progetto “Oggi le Corone le decido io” selezionate in un’edizione speciale in collaborazione con l’Ente per il Turismo dell’Istria

Giovedì 12 e venerdì 13 settembre si è svolto all’Aminess Maestral Hotel di Cittanova (Novigrad) l’atto conclusivo delle selezioni della guida edita dal Touring Club Italiano e dedicata ai vini da vitigno autoctono e agli spumanti Metodo Classico.

Un’edizione speciale, per la prima volta oltre i confini nazionali, che ha consolidato il rapporto con l’Istria croata, a cui Vinibuoni d’Italia dal 2011 dedica una sezione in guida con una selezione di vini autoctoni.

“La splendida accoglienza e la perfetta organizzazione dell’Ente per il Turismo dell’Istria – dichiara il curatore nazionale Mario Busso – conferma il grande lavoro di valorizzazione di una regione che ha saputo rafforzare l’incoming per le bellezze naturali con un flusso sempre più numeroso e qualificato per la sua variegata proposta enogastronomica, trasformando il turismo in un vero e proprio export dei suoi prodotti regionali, dal vino, all’olio, al tartufo e altro ancora, facendoli conoscere e apprezzare a milioni di turisti da tutto il mondo. Un sentito ringraziamento al direttore Denis Ivošević, a Marko Markovic che ha curato alla perfezione la nostra presenza in Istria, allo staff dell’Aminess Maestral Hotel e allo Hrvatski Sommelier Klub per il prezioso supporto.”

Il patrimonio gastronomico della regione ospitante è stato protagonista nella serata conclusiva, la Notte delle Corone, con una cena che ha offerto la possibilità di abbinare la cucina istriana con l’assaggio di tutti i vini premiati. Il brindisi di benvenuto in collaborazione con il Consorzio per la Tutela dell’Asti Docg e del Moscato d’Asti Docg e il Consorzio Tutela Vini d’Acqui e la presenza di Caviar Giaveri con il prestigioso Caviale Siberian Classic hanno ulteriormente impreziosito l’evento esclusivo.

Nelle due giornate di degustazione la commissione dei curatori nazionali Mario Busso e Alessandro Scorsone ha individuato la TOP 300, riconoscimento speciale ai migliori 300 vini selezionati tra i 726 finalisti in concorso.

Parallelamente le commissioni di “Oggi le Corone le decido io”, composte da giornalisti, critici enogastronomici e sommelier italiani, sloveni e croati, hanno assaggiato gli stessi vini assegnando 418 premi che saranno segnalati nella nuova edizione della guida.

Tra le regioni più apprezzate dalle commissioni di “Oggi le Corone le decido io” a guidare la classifica è la Toscana con 57 corone, seguita dal Piemonte con 54, il Veneto con 46 e il Friuli venezia Giulia con 37. La regione che ha ottenuto la più alta percentuale di vini premiati dalle commissioni parallele, rispetto al numero dei vini finalisti, è stata la Valle d’Aosta, con l’83% di Corone, seguita da Istria e Molise con il 75%.

“Siamo felici – dice la responsabile eventi di Vinibuoni d’Italia Chiara Busso, che ogni anno cura l’organizzazione delle finali – di aver avuto l’opportunità di condividere la selezione operata dai nostri coordinatori regionali con i giudici internazionali ospiti nelle commissioni di ‘Oggi le Corone le decido io’. Il grande apprezzamento ricevuto ci stimola ulteriormente a proseguire il lavoro di promozione che ci impegna tutto l’anno e che per questa edizione porterà il nostro banco di degustazione Enoteca Italia anche a Wine Paris, oltre ai consueti appuntamenti con le principale fiere di settore in Italia.”

Redazione Centrale TdG