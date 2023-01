Arriva Chef Life: Restaurant Simulator

Il videogioco in collaborazione con la guida MICHELIN

Cosa serve ad un ristorante per ottenere la famosa Stella MICHELIN? Uno chef pieno di talento e passione, una brigata affiatata ed affidabile ma anche una visionaria capacità imprenditoriale e tanto impegno.

Per chi vuole provare a misurarsi con la sfida più stimolante per ogni chef del mondo, il 23 febbraio arriva Chef Life: a Restaurant Simulator, il videogioco di Nacon in collaborazione con la guida MICHELIN.

L’obiettivo del giocatore è aprire il proprio locale da zero e farlo crescere, mettendo in campo un mix di competenze imprenditoriali e culinarie indispensabili per far prosperare l’attività e ambire al prestigioso titolo di ristorante stellato. Ma la rossa più famosa del mondo potrebbe assegnare al vostro ristorante anche il riconoscimento di Bib Gourmand…

In Chef Life, come nelle cucine stellate, la differenza la fanno i dettagli e nulla può essere lasciato al caso: le ricette, il menù, l’impiattamento, la scelta della brigata, l’allestimento della cucina, l’arredamento del locale e, ovviamente, la selezione dei fornitori per assicurarsi le migliori materie prime.

Per tutti gli appassionati di MasterChef, 4 Ristoranti e Cucine da incubo, Chef Life promette di essere una sfida coinvolgente ed appassionante, un’esperienza immersiva che simula in maniera realistica e accurata la gestione di un ristorante dalla A alla Z.

Chef Life: A Restaurant Simulator sarà disponibile su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC il 23 febbraio 2023

