Aria di San Daniele approda a Torino

Il tour itinerante, che porta in giro per l’Italia il Prosciutto di San Daniele e che fa tappa in diverse città italiane, propone una serie di appuntamenti nel capoluogo piemontese

Dopo il successo delle scorse edizioni, Aria di San Daniele è ufficialmente ripartito da Roma. Il tour gastronomico itinerante, che porta per tutta Italia il Prosciutto di San Daniele, approderà anche a Torino dal 10 al 13 e dal 19 al 21 aprile prossimi.

Grazie a un calendario ricco di appuntamenti, Aria di San Daniele si articola attraverso una serie di eventi organizzati all’interno di locali selezionati – ristoranti, enoteche e osterie – per presentare e promuovere il Prosciutto di San Daniele DOP ai consumatori e agli operatori del settore Ho.Re.Ca. Durante ogni evento sarà possibile degustare il San Daniele affettato a macchina o a mano da tagliatori esperti e gustarlo nelle ricette proposte dai locali. Un’occasione unica per conoscere le caratteristiche distintive e le qualità che si celano in ogni fetta di Prosciutto di San Daniele.

Sette in tutto gli appuntamenti organizzati a Torino. Si parte domenica 10 aprile alle ore 11.00 con un brunch a Villa Sassi, seguito da sei attivazioni su cinque differenti serate: Barney’s Cafè – Circolo dei Lettori (12 aprile alle 18.30), Luogo Divino (13 aprile alle 18.30), Casa Mago Cocktail Lounge (19 aprile alle 18.30), Magorabin (19 aprile alle 20.00), Pop Bureau (20 aprile alle 18.30) per chiudere in bellezza con Esperienza Vermouth all’Ex-Incet di Piazza Teresa Noce (21 aprile alle 19.30).

La manifestazione itinerante arriverà poi a Bergamo, dal 26 al 28 aprile, a Milano, dal 2 al 10 maggio, a cui seguirà la città di Verona dal 15 al 18 maggio. Aria di San Daniele proseguirà nel Centro-Sud nella seconda metà dell’anno facendo tappa nelle città di Perugia, Bari, Matera, Napoli e Palermo.

«Aria di San Daniele rappresenta un’importante occasione per il Consorzio per far conoscere e apprezzare i valori del San Daniele DOP all’interno di uno dei principali settori, il comparto Ho.Re.Ca.» afferma Mario Emilio Cichetti, Direttore Generale del Consorzio «Le prime quattro edizioni del tour, avviato nel 2017, hanno generato oltre 200 serate aperitivo nelle principali città italiane e riprenderà dopo aver subito lo stop nel 2020 e dopo la versione ridotta dello scorso anno».

Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe torinesi di Aria di San Daniele sono disponibili sul sito https://eventi.prosciuttosandaniele.it/citta/torino/.

Redazione Centrale TdG