Aria di festa? Tornano le box golose de La Casearia Carpenedo

Scrigni preziosi per regalare assaggi di pura eccellenza

L’aria si fa frizzantina e il pensiero vola già alle feste più attese e coinvolgenti dell’anno. La Casearia Carpenedo, riconosciuta come primo laboratorio di affinamento di formaggi in Italia, non si fa certo cogliere impreparata e propone ‘I formaggi di cantina’ nelle preziose box FESTIVAL CHEESE e LUXURY BAG, scrigni golosi perfetti per regalarsi e regalare assaggi di pura eccellenza. Creazioni nate da una grande expertise artigiana, che si prestano a originali e sfiziosi abbinamenti per deliziare anche i palati più esigenti.

Le confezioni contengono diverse tipologie di formaggio presentate nei nuovi formati a peso fisso (da 200, 180 o 150 gr.). Ecco di seguito una descrizione nel dettaglio di ciascun formaggio:

Il Dolomitico®, decretato eccellenza Onaf 2024, un erborinato affinato in birra doppio malto con noci, un perfetto connubio di morbidezza e densità. Abbinamento: con salumi di suino e birra lager, in fondue con verdure, oppure sulla pizza o freschissime insalate con frutta secca, agrumi e mela verde. Ideale accompagnato da vino bianco sapido o spumante secco.

Entrambi sul podio delle premiazioni alla XX edizione di Caseus Veneti:

Ubriaco al Raboso® Formaggio artigianale di latte vaccino trevigiano, maturato in vino Raboso Piave. Gusto corposo, note di mora e marasca. Abbinamento: si sposa bene con polenta, radicchio rosso di Treviso e naturalmente vino rosso mediamente strutturato.

Conciato al Pepe Nero® Formaggio artigianale affinato in botti di rovere con pepe nero. Gusto aromatico e leggermente piccante. Abbinamento: È ideale per accompagnare piatti di carne ed affettati. Si sposa bene soprattutto con vino rosso barricato.

E inoltre:

Ubriaco al Prosecco DOC ® Formaggio di latte vaccino crudo, maturato in vino Prosecco Doc e uva pigiata. Sapore avvolgente, frizzante e fruttato. Abbinamento : ottimo per l’aperitivo insieme con vini bianchi freschi e fruttati

Speziato al Tartufo ® Formaggio morbido di latte vaccino con tartufo nero, affinato con spezie dolci. Gusto fondente, aromatico e persistente. Abbinamento : accompagna egregiamente preparazioni calde, risotti, verdure alla griglia o anche semplicemente tostato sul pane.

Vento d'Estate® Formaggio artigianale a pasta dura, affinato in botti di rovere con fieno di alta montagna. Gusto aromatico di erbe e fiori. Abbinamento: ottimo da abbinare a salumi italiani e marmellate di pere o mostarde delicate a base di mele, eccellente anche con miele di acacia o di castagno. Si consigliano vini corposi bianchi con buona aromaticità, in alternativa vini da uve passite ed eventualmente spumanti metodo Charmat.

Le confezioni disponibili sono:

Festival Cheese: Un elegante astuccio in cartoncino bianco firmato “Antonio Carpenedo”, contenente quattro formaggi confezionati sottovuoto, ideali per la creazione di 8-10 piatti di assaggio con quattro tipologie. € 25

Un elegante astuccio in cartoncino bianco firmato “Antonio Carpenedo”, contenente quattro formaggi confezionati sottovuoto, ideali per la creazione di 8-10 piatti di assaggio con quattro tipologie. Luxury Bag Only Blu: Una raffinata borsa contenente quattro dei celebri erborinati confezionati sottovuoto, perfetti per la preparazione di 7-8 piatti di degustazione con quattro diverse tipologie. € 39

Una raffinata borsa contenente quattro dei celebri erborinati confezionati sottovuoto, perfetti per la preparazione di 7-8 piatti di degustazione con quattro diverse tipologie. Festival Cheese Cassetta Legno: Un’elegante cassetta in legno con coperchio scorrevole, serigrafata in lamina d’oro, contenente cinque formaggi, ideali per la preparazione di 9-10 piatti di degustazione con cinque tipologie diverse. € 49

Un’elegante cassetta in legno con coperchio scorrevole, serigrafata in lamina d’oro, contenente cinque formaggi, ideali per la preparazione di 9-10 piatti di degustazione con cinque tipologie diverse. Luxury Bag Carpenedo Experience: Una borsa esclusiva con nove formaggi, per un’esperienza completa dei formaggi più iconici, ideale per la preparazione di 8-9 piatti di degustazione con nove tipologie diverse. € 65

Tutte le box sono acquistabili:

online sul sito aziendale www.lacasearia.com

sulla pagina dedicata: https://twip.to/lacaseariacarpenedo/confezioni-regalo

facendone richiesta al proprio negozio di fiducia

La Casearia Carpenedo

La Casearia Carpenedo, riconosciuta come primo laboratorio di affinamento di formaggi in Italia, nasce dalla grande visione creativa del suo fondatore Antonio Carpenedo, fin da bambino animato da una fortissima passione. Quella sviluppata da Carpenedo, lavorando materie prime selezionate con cura e regalando profumi e sentori unici, è una vera e propria arte, una narrazione ogni volta diversa, frutto di una estrema sensibilità e amore per la famiglia e per la vita. La storia dell’azienda ha inizio nei primi del 1900 quando suo padre Ernesto Carpenedo iniziò come “casoin” (in dialetto veneto, pizzicagnolo), in un negozio di alimentari a Preganziol (Treviso). Il figlio cresce nella bottega del padre e negli anni ’60 inizia a gestire un piccolo caseificio in provincia di Treviso dove con l’aiuto di un amico tecnico casaro impara l’arte del formaggio da autodidatta. Nel 1965 Antonio fu uno dei primi ad esportare fuori dalla provincia di Treviso e poi in altre regioni la “Casata Carpenedo” oggi conosciuta ed apprezzata come Casatella Trevigiana Dop. Il ’76 segna l’inizio di un’altra avvincente sfida, quella di affinatore, con la riscoperta di un’antica tradizione contadina della zona del Piave, ossia riporre il formaggio sotto le vinacce durante la vendemmia. Fu allora che si iniziarono a produrre le prime forme di formaggio affinato in vino e vinaccia con il nome di Ubriaco, che divenne un marchio registrato di proprietà esclusiva dell’azienda. Qualche anno più tardi, grazie all’aiuto del figlio Ernesto, anch’egli casaro creativo, Antonio fonda il primo laboratorio di affinamento caseario riconosciuto in Italia. Partendo dall’utilizzo delle vinacce, si passa alla sperimentazione di nuovi ingredienti come fieno, foglie di noce, pepe, spezie, birra, liquori e molti altri, che oggi compongono il vasto repertorio dei “Formaggi di Cantina”. Attualmente, l’azienda è guidata con grande determinazione dai figli Ernesto, Direttore di Produzione, che mantiene sempre elevatissima la qualità dei prodotti e dei processi produttivi, fino all’ottenimento della certificazione di qualità FSCC22000, e Alessandro, Direttore Commerciale e Marketing, il cui contributo ha permesso all’azienda di espandersi a livello internazionale, con prodotti presenti oggi in 25 paesi nel mondo.

