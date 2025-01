Apre a Torino Liquorificio Spirito Reale

Nella storica e suggestiva cornice anni Trenta di Galleria San Federico a Torino apre in questi giorni il Liquorificio Spirito Reale, un negozio esclusivamente dedicato alla degustazione e vendita di spirits del brand.

Due vetrine affacciate sulla storica galleria attirano l’attenzione dei passanti ed invitano a varcare l’imponete portone di ferro battuto per scoprire il mondo di Spirito Reale.

51 referenze, suddivise in 6 famiglie: amari, liquori, gin, vodka, bitter e Vermouth di Torino.

All’interno gli appassionati di spirits vengono accompagnati in un viaggio sensoriale che parte dalle distillerie del gruppo, a Moriondo Torinese, dove vengono studiati, concepiti e realizzati tutti i prodotti del brand e conduce in Galleria San Federico dove campeggia la scritta “Liquorificio” proprio a sottolineare il forte legame con il luogo in cui nasce l’offerta di Spirito Reale.

L’ampio assortimento – dedicato non solo ai professionisti ma a tutti gli amanti degli spirits – è stato realizzato anche grazie alla consulenza di Fulvio Piccinino, esperto del settore, che ha supervisionato il team di lavoro con preziosi contributi storici e di gusto.

Gli ingredienti di alta qualità scelti da fornitori locali, la cura e l’attenzione del laboratorio analisi interno ed il controllo puntuale e curato del processo produttivo costituiscono le solide basi su cui poggia la visione innovativa del brand e garantiscono prodotti premium quality ispirati alla tradizione liquoristica torinese ed italiana.

“Ad ognuno il suo gusto, tutti con lo stesso Spirito”: la possibilità di degustare e la gioia di scegliere in base al proprio gusto. Questa è l’essenza del brand e l’assoluta novità del format del Liquorificio.

Il brand sabaudo dal mood pop ha una forte identità visiva: un’unica bottiglia dal design riconoscibile che si differenzia in base al colore per identificare le singole referenze, tutte proposte in tre formati: 100 ml, 200 ml, 500ml.

Diretto, autentico, cool e divertente Spirito Reale si propone come un brand per tutti, sempre al passo con i tempi, dove ognuno trova qualcosa di suo gusto in una community unita dallo stesso spirito.

Il Liquorificio Spirito Reale è un angolo tranquillo dove poter degustare, scoprire e riscoprire le fragranze e i profumi di amari, liquori, vermouth gin e vodka. Cannella, pompelmo rosa, caffè, menta, spezie, lampone, pesca, millefiori, agrumi, violetta, liquirizia, amarena, camomilla… passando ovviamente per i grandi classici italiani e internazionali, dal limoncello alla genziana, dal London Dry gin al Fernet.

Nello spazio di Galleria San Federico, a partire dal mese di febbraio, Spirito Reale organizzerà serate dedicate guidate da esperti del settore, occasione per conoscere le referenze della gamma o assaggiare i cocktail realizzati dal brand ambassador Eric Maccario, bartender del Buddha Bar di Montecarlo che, grazie alla sua freschezza, eleganza e creatività, ha interpretato lo spirito del brand con cocktail originali o rivisitazioni di quelli tradizionali in chiave innovativa.

Spirito Reale è anche un posto dove vivere l’arte. Una delle vetrine di Galleria San Federico sarà sempre dedicata ad un artista. Attualmente ospita un’opera del torinese Max Petrone che ha rappresentato in chiave pittorica i valori del brand grazie all’uso di colori energici, pennellate forti e di impatto per esprimere fantasia, colore ed energia.

Info: www.spiritoreale.it

Liquorificio Spirito Reale

Galleria San Federico 19, Torino

Tel 011.19780044; Cell 375.9196280

Redazione Centrale TdG