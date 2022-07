Appuntamento con lo Chef, a tavola con DOME!

La cucina dello Chef Domenico Volgare è unica: ogni commensale infatti, pur rimanendo fisicamente in sala mentre gusta un piatto, ha la sensazione di viaggiare con la mente alla scoperta di località lontane e sapori esotici.

A luglio i clienti di Fuzion avranno un’occasione imperdibile, anzi quattro, per vivere questa esperienza e conoscere da vicino le passioni, le idee e i valori di Domenico. Quattro appuntamenti con lo Chef per condividerne l’essenza della cucina, scoprire il suo percorso umano e professionale, e, perché no, rubare qualche piccolo segreto.

Si inizia giovedì 7 luglio con la Pizza al padellino.

il Padlin, com’è chiamato in piemontese, nasce a Torino negli anni ‘30 nel tentativo di velocizzare la produzione della pizza per servire più rapidamente i clienti. Da Fuzion questa istituzione sabauda incontra la creatività di Volgare che guiderà i clienti in un percorso gastronomico sorprendente e inaspettato.

Mercoledì 13 toccherà alla Puglia.

Nella terra d’origine di Domenico, nascono fragranze, aromi e profumi tipici dei suoi piatti. Sipotranno rivivere così le suggestioni e le atmosfere tipiche del Sud che hannoispirato le scelte stilistiche dello chef e l’essenza stessa del menù di Fuzion.

Il 20 luglio lo Chef racconterà a tutti i partecipanti la sua esperienza nell’Alleanza dei cuochi di Slow Food.

Si tratta di un patto fra cuochi e piccoli produttori per promuovere i cibi buoni, giusti e puliti del territorio e valorizzarne la biodiversità. La grande protagonista della serata sarà la materia prima utilizzata da Domenico e caratterizzata dalla presenza di numerosi presidi di Slow Food. Razze autoctone, varietà di ortaggi e di frutta, pani, formaggi, salumi e dolci realizzati da produttori consapevoli secondo tecniche tradizionali per tutelare paesaggi, territori e culture.

Mercoledì 27 si chiude con la pizza e il sakè. Potrebbe sembrare un abbinamento azzardato ma Domenico dimostrerà ai partecipanti che non è così. Da una parte infatti sceglierà i migliori sakècon i loro diversi gradi di raffinazione e sentori che vanno dal fruttato al secco, dall’altro selezionerà le pizze più adatte al pairing sfruttandone i diversi impasti e le farciture più creative.

Queste due specialità hanno molto in comune a partire dalle materie prime. In entrambi i casi si tratta di cereali raffinati: il riso per il sakè, il grano, anzi, i grani, per la pizza senza poi dimenticare i lieviti, protagonisti invisibili della fermentazione nel sakè e della lievitazione nella pizza.

Fuzion Food

Via Alessandro Volta, 4b – TORINO

Tel.: 3462124341

www.fuzionfood.it

www.facebook.com/fuzionfood

https://www.instagram.com/fuzion_torino

Redazione Centrale TdG