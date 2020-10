Andrea Sartori Imprenditore vinicolo internazionale dell’anno 2020 per Meininger Verlag

Martedì 13 ottobre Andrea Sartori è stato insignito dell’ambito premio a Düsseldorf, Germania. Saltata la serata di premiazione che tradizionalmente si tiene alla vigilia della fiera internazionale Prowein, cancellata per la pandemia da Covid-19 a marzo, è stato deciso di assegnare i “Premi per le eccellenze del vino e nei liquori” in una cornice più sobria in occasione della “International Wine Conference” organizzata dalla nota casa editrice. Tra le motivazioni citate durante la premiazione che hanno portato alla scelta di Andrea Sartori il suo impegno costante volto non solo alla crescita e all’innovazione della propria azienda ma, come pochi altri, anche al miglioramento dell’intero comparto vitivinicolo italiano. Ne sono testimoni i numerosi ruoli di primo piano svolti in organizzazioni quali Unione Italiana Vini, Confederazione della Vite e del Vino, Consorzio di Tutela Vini Valpolicella, FEDERDOC Roma, Consorzio Italia del Vino ed altri.

“Sono molto orgoglioso di ricevere questo riconoscimento.”, così Andrea Sartori. “Mi sento l’ambasciatore di tutti gli sforzi dei miei collaboratori e della mia famiglia, che fanno parte di questo viaggio che dura da oltre 120 anni. È a loro che porterò questo premio. Ho passato gran parte della mia carriera cercando di mettere d’accordo i produttori italiani e di creare sinergie tra le aziende vinicole. Si sa quanto sia difficile, ma continuerò a lavorare su questo fronte. Da un punto di vista personale, ricevere questo premio in un anno così disastroso e frustrante mi dà l’energia necessaria per affrontare tutte le sfide che il futuro ci presenterà.”

Redazione Centrale TdG