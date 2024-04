Ampliamento dell’Aeroporto “ll Caravaggio” di Orio al Serio

Continua senza sosta l’espansione dell’Aeroporto “ll Caravaggio” di Orio al Serio, l’opera si è resa necessaria per agevolar i passeggeri con le nuove norme d’imbarco e di sicurezza sempre in evoluzione. Infatti, venerdì 19 aprile, è stato presentato Il progetto d’intervento previsto dal Piano di Sviluppo che riguarda la riqualifica e l’ampliamento del terminal partenze.

I lavori di ampliamento del terminal passeggeri che interessano le partenze e permetteranno di realizzare la nuova sala check-in e ridisegnare l’area dedicata ai controlli di sicurezza con macchine radiogene di ultima generazione e allargare gli spazi alle partenze dei voli extra-Schengen con la creazione di due nuovi gate di imbarco. Per l’esecuzione dei lavori, che prevedono la messa a disposizione entro la primavera 2025 della nuova sala check-in con aggiunta di 22 banchi dedicati alle operazioni di accettazione e il completamento delle opere nel novembre 2025, SACBO ha investito 41 milioni di euro a base d’asta di risorse finanziarie proprie. Al termine dei lavori, la sezione est del terminal passeggeri crescerà di 3.720 mq. Al piano terra, consentendo l’allargamento della sala check-in e l’ampliamente del sistema di controllo radiogeno dei bagagli da stiva (BHS. Al primo piano si aggiungeranno 7.400 mq di superficie per ospitare i controlli di sicurezza, con 14 postazioni di tipo C3 per l’analisi del contenuto del bagaglio a mano senza più di tirare fuori il computer o altri strumenti elettronici e i liquidi, una nuova area duty free (che passa dagli attuali 600 a 1.600 mq) e spazi più ampi agli imbarchi extra-Schengen.

L’opera sarà realizzata in un’ottica di sostenibilità ambientale, alta manutenibilità e risparmio energetico, e sarà contraddistinta da un’immagine complessivamente rinnovata del terminal sia per gli aspetti architettonici, che per quelli relativi agli spazi commerciali che amplieranno la loro offerta. In una nota del Consiglio di amministrazione di SACBO, presieduto da Giovanni Sanga, ha proceduto alla nomina del nuovo direttore generale nella persona dell’ing. Amelia Corti, attuale amministratore delegato di BIS – BGY International Service, società di Handling del Gruppo SACBO.

L’ing. Amelia Corti è stata designata a subentrare a Emilio Bellingardi, che concluderà il suo incarico il 30 aprile 2024. Laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, Amelia Corti ha maturato la propria esperienza manageriale in ambito industriale, prima di iniziare ad occuparsi dell’attività di Handling aeroportuale a partire dal 2017 con la nascita di BIS, contribuendo, con prioritaria attenzione alla safety, al raggiungimento di alti livelli di performance e di efficienza sul piano operativo dell’aeroporto di Milano Bergamo.

Emilio Bellingardi conclude la sua brillante carriera dopo avere maturato un’esperienza di 45 anni nel settore aeroportuale, con un forte background strategico, operativo e commerciale. In SACBO dal 2006, egli ha contribuito allo sviluppo operativo e infrastrutturale e al crescente successo dell’Aeroporto di Milano Bergamo, diventato in un decennio il terzo scalo italiano per traffico passeggeri fino a occupare posizioni di vertice nel panorama degli aeroporti internazionali.

Nel formulare all’ing. Amelia Corti gli auguri per il nuovo incarico di direttore generale, il presidente Giovanni Sanga, unitamente ai componenti il Consiglio di amministrazione di SACBO, ha rivolto a Emilio Bellingardi profondo apprezzamento per l’eccellente lavoro svolto nell’interesse del Gruppo SACBO e dell’Aeroporto di Milano Bergamo, riconoscendone i meriti e le qualità professionali mai disgiunti dai valori umani e dalla sensibilità nei rapporti con il personale e quanti in relazione con il mondo aeroportuale a livello istituzionale e lavorativo.

Jimmy Pessina

Foto di Jimmy Pessina e SACBO