Amorim Cork Italia | RIVA1920: il sughero incontra il legno: un’unione sostenibile

Il sughero incontra il legno: un’unione sostenibile

Salone del Mobile. Milano 16 – 21 aprile 2024

Riva1920 Building: Rho Fiera. S22 | Corso Italia Est, vicino al Pad. 7

Amorim Cork Italia sarà presente alla 62^ edizione del Salone del Mobile di Milano con Riva1920, azienda che riafferma il suo profondo legame con la natura e armonizza con maestria concetti di sostenibilità, tramite l’impiego di legni di riforestazioni e di riuso per i propri prodotti, e tradizione, artigianato e innovazione tecnologica, storia ed esperienza. L’appuntamento è presso il Riva1920 Building, uno spazio espositivo permanente, situato nel centralissimo Corso Italia EST | S22, vicino al Pad 7.

Quest’anno l’esperienza espositiva si arricchirà ulteriormente con una sezione dedicata alla vineria, evidenziando l’ampia visione di Riva1920 che si estende fino al mondo delle cantine. Al primo piano dello spazio espositivo, sarà allestita una vera e propria cantina, dove troverà posto una novità esclusiva: lo sgabello TORREWOOD, design Jari Franceschetto for SUBER, realizzato in legno massello e sughero, frutto proprio della collaborazione innovativa in nome della sostenibilità con Amorim Cork Italia.

Da oltre un secolo, Amorim Cork Italia è leader nella produzione di tappi in sughero naturale al 100%, unendo tecnologia all’avanguardia e un impegno duraturo per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Questa filosofia si intreccia perfettamente con quella di Riva1920, consolidando una partnership che mira a creare prodotti unici che coniugano legno e sughero con maestria e stile.

TORREWOOD è uno sgabello nato del saper fare Italiano e dell’incontro di due materiali, una seduta in legno massello a liste incollate con bordi smussati e un fusto conico in CORE, sughero di tappi riciclati miscelato con colle naturali. Lo sgabello riporta alla natura e ricorda il tronco degli alberi nelle foreste, sviluppato in due varianti cromatiche, percorre i principi della sostenibilità con l’intento di trasmettere l’importanza dell’etica e dell’estetica. Il nostro agire è il futuro.

Jari Franceschetto

Jari Franceschetto, architetto, nato a Cagliari l’11.08.1976. Laureato in architettura allo IUAV di Venezia nel 2002. Nel 2008 e 2009 è selezionato nell’annuario dei giovani talenti italiani patrocinato dal Ministero della gioventù. Nel 2010 fonda lo studio AJF/design che si occupa di progettazione architettonica, design, allestimenti museali, art direction, retail design e ricerca. Svolge attività di progettazione, ricerca e consulenza strategica. Molti dei suoi lavori hanno ricevuto premi e sono pubblicati da importanti riviste. Nel 2011 riceve la Menzione d’Onore al Compasso d’Oro ADI per il progetto Line e nel 2017 la menzione al premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa. Insieme alla libera professione svolge attività teorico-culturali e di supporto alla formazione presso diverse Università Italiane.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola nel 2023 il 48% del mercato mondiale di questo comparto e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta un totale di 63 filiali di cui 36 distribuite nei principali Paesi produttori di vino. Il Gruppo Amorim esporta in più di 100 Paesi e ha le sue aziende in 30 Paesi nei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2023 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2023 ha registrato oltre 633 milioni di tappi venduti per un fatturato di 77 milioni di euro, pari al +2,5% rispetto all’anno precedente. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alla Mostra “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero”, esposizione nata per valorizzare e testimoniare i valori che animano l’azienda.

