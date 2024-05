Amorim Cork Italia incontra il futuro

La sostenibilità passa attraverso l’accessibilità al mondo del lavoro per alcuni giovani liceali, che incontrano la leader globale dei tappi in sughero

Amorim Cork Italia ha incontrato studenti e studentesse del Liceo Flaminio di Vittorio Veneto per due obiettivi lungimiranti: far conoscere loro il mondo del lavoro e ispirare un approccio attitudinale che unisca formazione, indole e allenamento per avere le competenze necessarie a un futuro sempre più sfidante. In un periodo storico e culturale in cui il mercato è estremamente competitivo, infatti, l’azienda investe negli incontri con i giovani per dare valore al loro potenziale, far loro esplorare nuovi settori e rispettare la loro mente, aperta ad accogliere l’innovazione. Anche questa, per Amorim Cork Italia, è sostenibilità: far sì che le persone crescano rientra in un processo di crescita comunitaria e territoriale, un principio alla base, anche, del welfare interno proiettato alla crescita dell’azienda.

Afferma l’a.d. Amorim Cork Italia, Carlos Veloso dos Santos: “Abbiamo portato questo nostro modello tra i ragazzi: nel dettaglio, abbiamo condiviso con loro la visione della sostenibilità e soprattutto quali aspetti sono rilevanti nel capitale umano. Conoscendo sé stessi e gli obiettivi propri, ma anche esterni, è possibile per loro pianificare un allenamento ad hoc per un futuro di realizzazione. L’auspicio è che altre realtà di punta possano cogliere questa progettualità, per aiutare le nuove generazioni a credere in sé e a emergere, proprio illustrando la visione interna del mondo del lavoro.”

L’iniziativa ha trovato il pieno appoggio dell’istituto, rappresentato dalla dirigente Emanuela Da Re che, proprio per la natura dell’approccio, dinamico e vicino alla realtà, ha apprezzato il concetto evoluto di formazione, inusuale nella didattica odierna, che rispecchia la visione lungimirante per la quale il Liceo Flaminio si distingue nel panorama territoriale.

Amorim Cork ha deciso di coinvolgere nel progetto il proprio Partner Profexa Consulting – una società di consulenza HR specializzata nella realizzazione di Progetti di Sviluppo all’interno delle organizzazioni – proprio in Virtù della visione innovativa di Amorim: la Sostenibilità deve abbracciare tutti gli aspetti della vita e del lavoro, compreso lo Sviluppo del Potenziale delle persone. Con i cinque studenti selezionati da Amorim Cork, Profexa ha utilizzato il PDA (Potential Development Analysis), uno strumento di sviluppo che comprende la compilazione di un questionario e un colloquio di empowerment, per comprendere meglio le loro attitudini attuali e potenziali, tra cui la capacità organizzativa, il dinamismo, la determinazione, l’assunzione di responsabilità e le abilità relazionali. In base ai profili attitudinali e agli obiettivi futuri dei ragazzi, sono stati forniti allenamenti per rafforzare le aree di sviluppo rilevanti al raggiungimento di tali obiettivi. Dal follow-up è emersa una grande consapevolezza da parte degli studenti: alcuni hanno deciso quale università frequentare, mentre altri hanno applicato da subito gli allenamenti forniti con risultati evidenti, riconosciuti anche dai professori e dal preside.

Il Gruppo Amorim è la prima azienda al mondo nella produzione di tappi in sughero, in grado di coprire da sola nel 202 il 45% del mercato mondiale di questo comparto e il 28% del mercato globale di chiusure per vino; conta un totale di 56 filiali di cui 22 distribuite nei principali Paesi produttori di vino. Il Gruppo Amorim esporta in più di 100 Paesi e ha le sue aziende in 28 Paesi nei cinque continenti.

Amorim Cork Italia, con sede a Conegliano (Treviso), filiale italiana del Gruppo Amorim, si è confermata nel 2023 azienda leader del mercato del Paese. Con i suoi 75 dipendenti, nel 2023 ha registrato oltre 633 milioni di tappi venduti per un fatturato di 77 milioni di euro, pari al +2,5% rispetto all’anno precedente. La leadership di Amorim è dovuta ad una solida rete tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio della penisola, ad un efficace servizio di assistenza pre e post vendita ma anche all’avanguardia dei suoi sistemi produttivi e gestionali e soprattutto del suo reparto Ricerca&Sviluppo, al quale si associa una spiccata sensibilità per la tutela dell’ambiente e in particolare per la salvaguardia delle foreste da sughero. Accento vigoroso anche quello sulle risorse umane, con una serie di iniziative di work-life balance per una migliore armonia tra vita personale e lavorativa della grande famiglia Amorim. Tra gli ultimi grandi traguardi raggiunti, infine, il compimento perfetto dell’economia circolare grazie alla linea SUBER, arredo di design nato dalla granina dei tappi raccolti dalle onlus del progetto ETICO (di Amorim stessa) e riciclati. Un’opera di sostenibilità divenuta anche culturale grazie alla Mostra “SUG_HERO – Metaforme – Le mille vite di uno straordinario dono della natura, il sughero”, esposizione nata per valorizzare e testimoniare i valori che animano l’azienda.

Redazione Centrale TdG