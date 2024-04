Amarone della Valpolicella DOCG Classico CORTE VAONA di Novaia

Novaia, Azienda Agricola Biologica Certificata, si trova nel cuore della Valpolicella Classica, in uno degli angoli più suggestivi della Valle di Marano, tra vigneti, oliveti, ciliegi ed antichi muri a secco.

Nella Valle di Marano, luogo particolarmente vocato alla coltivazione della vite, la Famiglia Vaona dall’800 ad oggi coltiva le proprie terre e tramanda l’antica tradizione di produzione di pregiati vini Classici: oggi il Valpolicella, il Ripasso, il Superiore, il Recioto e l’Amarone.

La Valle di Marano, nel cuore della Valpolicella Classica, presenta caratteristiche geo-morfologiche, pedologiche, idriche e climatiche tali da renderla un luogo ideale per la coltivazione della vite e per il successivo appassimento delle uve. Il clima mite e temperato, una forte escursione termica tra giorno e notte, fanno dell’area un’interessante nicchia ecologica, capace di portare a vini ricchi di profumi, sapidi, minerali, di grande struttura, qualità e longevità.

I 10 ettari di vigneti sono collinari, ad un’altitudine compresa tra i 250 ed i 400 metri s.l.m., dalla prevalente esposizione sud/sud-est; i terreni sono marnoso-calcarei, intercalati da strati basaltici e tufacei, dalla bassa fertilità, vocati e che ben valorizzano i vitigni autoctoni Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta, Turchetta e Molinara.

Nella tenuta ed in cantina la conduzione biologica ed ecosostenibile permette di gestire un ambiente sano e ricco di biodiversità, patrimonio fondamentale per le terre ed i loro vini, sani, dai profumi autentici ed eleganti, di struttura e di persistenza, sapidi e vibranti, con una grande identità ed un profondo legame con il territorio. La famiglia Vaona segue e cura personalmente l’intera filiera produttiva: dalla coltivazione della vite alla selezione e raccolta manuale delle uve, dall’appassimento in fruttaio alla vinificazione e all’affinamento dei vini e delle riserve in legno. La produzione è di circa 50.000 bottiglie.

Sono oggi Cesare e GiamPaolo Vaona, con i figli Cristina (resp. Marketing e hospitality) e Marcello (enologo), a perpetuare nel tempo l’antico mestiere di famiglia.

Vengono organizzati wine tour in cantina e tra i vigneti, per conoscere non solo i vini, ma anche il delicato processo di selezione, raccolta e lavorazione delle uve.

Due sono gli Amarone prodotti:

Amarone della Valpolicella DOCG Classico CORTE VAONA prodotto da un blend delle uve selezionate manualmente dai loro 10 ettari collinari;

Amarone della Valpolicella DOCG Classico Riserva LE BALZE prodotto da uve prodotte nel loro miglior vigneto.

I vini debbono saper raccontare territorio e stagionalità, senza cadere in una scontata banalizzazione dei sentori e dei sapori.

La selezione e la raccolta delle uve è manuale e la pigiatura avviene dopo oltre tre mesi di appassimento che non deve essere prevaricante e a Novaia è fatto in modo naturale, aprendo finestre e porte durante il giorno, per circa 90-100 giorni per arrivare ad un vino che racconti l’annata: la messa a riposo esalterà l’andamento climatico autunnale.

Segue la diraspatura e pigiatura soffice delle uve durante il periodo invernale e una fermentazione a temperatura controllata in tini troncoconici in rovere per almeno 30 giorni a cui segue un invecchiamento in botti di Rovere di Slavonia di 2 anni per l’Amarone della Valpolicella DOCG Classico CORTE VAONA e un successivo affinamento in bottiglia.

Lo stile e la filosofia Novaia fa sì che i vini affinati in legno in genere escano in ritardo con le annate rispetto ad altri Amarone in Valpolicella.

L’Amarone della Valpolicella DOCG Classico CORTE VAONA è un vino che rispecchia sicuramente la storia, il territorio – quello Classico e collinare – capace di dar origine a vini con grande mineralità e sapidità, buona acidità e grande freschezza.

Dal colore rosso granato profondo, con una parte materica all’olfatto e una grande eleganza, spiccano i frutti di amarena e ciliegia, mirtillo e sottobosco.

Caratteristica la presenza di sfumature speziate di cioccolato amaro, tabacco e la comparsa, nel tempo, di declinazioni e note mentolate, balsamiche e goudronate.

Al palato presenta un’alcolicità equilibrata, un corpo generoso, persistente e particolarmente intensa è la nota minerale che gli conferisce tipicità. La grande sapidità e la buona acidità rendono il tenore alcolico non eccessivo anche se importante (15,5°) e permette al vino di aprirsi ed ai profumi di rivelarsi dopo 2 anni in botte e 4 di bottiglia.

Un tannino evoluto, pulito, presente ma non invadente, un vino che intriga, con una beva fruibile e trasversale che richiama un secondo bicchiere.

In buona sostanza un Amarone che predilige la bevibilità, giovane, fresco, fruibile e che ha ancora molta strada davanti a sé.

NOVAIA

Via Novaia, 1

Marano di Valpolicella (VR)

Tel.+39 045 7755129

www.novaia.it

Paolo Alciati & Enza D’Amato

Fonte: Ufficio Stampa