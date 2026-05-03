Alta Langa Experience: la campagna di Fontanafredda per affermare il Metodo Classico piemontese nel mondo

Sulla scia della Barolo Week, con oltre quindici edizioni all’attivo, la cantina rafforza il proprio impegno nella valorizzazione delle Langhe con un progetto dedicato all’Alta Langa: un calendario di eventi, degustazioni e masterclass in tutta Italia da aprile a giugno

colline Patrimonio UNESCO a un viaggio che attraversa tutta la penisola, Fontanafredda presenta Alta Langa Experience, la prima campagna mondiale dedicata all’Alta Langa DOCG: un Metodo Classico millesimato che nasce ad alta quota tra le colline più alte del Sud Piemonte, riposa sui lieviti per almeno 30 mesi e racconta, in silenzio, lo scorrere del tempo.

L’iniziativa celebra una tradizione nata nella seconda metà dell’Ottocento, negli stessi anni in cui Vittorio Emanuele II dava vita alla storia della cantina. Fontanafredda, la prima insieme alle altre sette case a credere in questa denominazione, conferma così il suo ruolo di precursore nella valorizzazione del Metodo Classico piemontese.

OLTRE IL BAROLO: UNA NUOVA DENOMINAZIONE DA RACCONTARE

L’iniziativa segue le orme della celebre Barolo Week, trasformando il format in un’esperienza itinerante fatta di eventi, masterclass e degustazioni. L’Alta Langa Experience nasce con l’obiettivo di raccontare a un pubblico sempre più ampio l’unicità di questo vino così prezioso, riportando la bottiglia al centro del tavolo e portando l’attenzione su una denominazione dal potenziale straordinario, capace di esprimere tutta la verticalità e la luce dei vigneti d’altitudine.

Il calendario, in continuo aggiornamento, tocca alcune delle regioni più iconiche d’Italia: dalla Toscana alla Sicilia, con tappe in località suggestive come Polignano a Mare, Ischia e Santa Marinella. Ad accompagnare il racconto sono i nuovi “ambasciatori” del territorio: una selezione di oltre 50 tra ristoranti, enoteche e wine bar che hanno scelto di condividere la cultura dell’Alta Langa di Fontanafredda, trasformando ogni calice in un incontro tra territorio, tempo e lavoro umano.

Alcuni dei locali coinvolti per gli eventi aperti al pubblico:

Ristorante Arcadia* | Torino (TO)

Bacco Wine & Tapas | Brugherio (MB)

O’Magazin | Portofino (GE)

Ristorante Bequadro | Parma (PR)

Ristorante La Cascina | Montecatini Terme (PT)

Ristorante Acqua Marina | Vietri Sul Mare (SA)

Cocobay | Laghi Alimini Otranto (LE)

Varvara’ Bottega con Cucina dal 1965* | Palermo (PA)

Alchimia Cafè | Pantelleria (TP)

*su invito

LE ETICHETTE PROTAGONISTE

Nei bicchieri e al centro delle degustazioni, le Alta Langa DOCG di Fontanafredda esprimono diverse sfumature:

Vigna Gatinera: il cru più vicino alla tenuta, adiacente alla MGA Fontanafredda. Una collezione di Riserve Blanc de Noir con lunghi affinamenti sui lieviti, dai 72 fino ai prestigiosi 120 mesi;

Contessa Rosa Rosé 60 mesi Riserva: unione di freschezza e complessità tra Pinot Nero e Chardonnay con alcune gocce in dosaggio di Barolo 1967 che le donano quel delicato tocco di struttura;

Blanc de Blancs 30 mesi: massima espressione di purezza dello Chardonnay;

Limited Edition 30 mesi: una lettura contemporanea della denominazione, che include una percentuale di uve Nebbiolo;

Hundred Sixty Seven: la cuvée dell’anniversario da Pinot Nero, esprime struttura, maturità e precisione.

Con l’Alta Langa Experience, Fontanafredda prosegue un percorso iniziato 168 anni fa: portare l’anima delle Langhe oltre i propri confini; valorizzando il legame indissolubile tra vino, territorio, persone per riportare il calice al centro.

Redazione Centrale TdG