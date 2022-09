Alta Langa DOCG Bosca conquista Top Hundred 2022

Il Metodo Classico Bosca entra nella prestigiosa selezione dei migliori vini d’Italia firmata da Paolo Massobrio e Marco Gatti

Lanciato nel 2021, in occasione del 190esimo anniversario di Bosca, il Metodo Classico Alta Langa DOCG della Linea Ispiro ottiene l’ambito riconoscimento della giuria de “Il Golosario” entrando a far parte dei Top Hundred 2022 (consultabile al seguente link www.ilgolosario.it/it/vini-top-hundred-2022 ) che premia i 100 migliori vini d’Italia.

L’Alta Langa DOCG è il frutto della maestria di Bosca, affinata in oltre 190 anni di storia, che ha sempre contraddistinto la casa spumantiera canellese per il carattere anticonformista e pionieristico. Saper guardare oltre, interpretare le esigenze del mercato e creare nuove tendenze che rendano ancora più inclusivo il gesto conviviale del “brindare insieme” era nell’anima del fondatore Pietro Bosca e ora ne è portavoce la sesta generazione con Pia, Gigi e Polina Bosca.

“Negli anni scorsi abbiamo avviato un processo di riposizionamento e ristrutturazione strategica per poter raccontare al meglio la nostra realtà: un brand che non solo rappresenta la mission di famiglia che si rinnova negli anni, ma soprattutto l’evoluzione del prodotto in grado di reinterpretarsi per raccontare, a diversi pubblici, il fascino delle bollicine. Per questo conosciamo il potenziale e la qualità di ciascun prodotto che proponiamo sul mercato e siamo davvero fieri di essere entrati nella selezione dei 100 migliori vini d’Italia.” commenta Pia Bosca, CEO.

L’Alta Langa DOCG, Metodo Classico Brut Riserva Millesimato, fa parte della Linea Ispiro e nasce nelle Cattedrali Sotterranee Bosca di Canelli, riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco dal 2014. Dal colore giallo intenso con riflessi dorati, il fiore all’occhiello di Bosca è caratterizzato da un sapore secco, caldo e armonico, con una corretta acidità che rinfresca, finale lungo e persistente. Uno spumante ottenuto da sole uve Chardonnay: fragrante e complesso con sentori floreali di fiori di sambuco o di acacia, note calde di camomilla, miele e crosta di pane. Acquistabile direttamente sul sito Bosca.it .

Bosca. Bollicine controcorrente dal 1831

Fondata a Canelli nel 1831 da Pietro Bosca, la storica casa spumantiera è una realtà familiare giunta alla sesta generazione con Pia, Gigi e Polina Bosca. L’azienda è nota in Italia e nel mondo, grazie alla presenza in 40 Paesi e per l’attitudine all’innovazione e la costante ricerca di nuovi prodotti. Tale propensione ha portato ad affiancare all’offerta tradizionale di spumanti, vini e aperitivi diverse proposte innovative no alcol e low alcol. Le cantine Bosca, site nel centro di Canelli, fanno parte delle Cattedrali Sotterranee di Canelli dichiarate dall’UNESCO, nel 2014, Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 50° sito italiano intitolato “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato”. La produzione di decine di milioni di bottiglie è suddivisa nei 2 stabilimenti produttivi siti a Costigliole D’Asti in Italia e a Kaunas in Lituania.

Redazione Centrale TdG