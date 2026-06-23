– Redazione centrale TdG –

A dieci anni dalla sua fondazione, Allumeuse celebra un percorso costruito attraverso relazioni, progetti e visioni condivise. Con la nuova sede a Milano Maison Allumeuse, l’agenzia inaugura una nuova fase della propria crescita, confermando il ruolo di partner strategico per i brand dell’alta gamma e ampliando il proprio raggio d’azione in un ecosistema che integra comunicazione, consulenza, networking e cultura contemporanea.

Dieci anni di attività rappresentano per Allumeuse molto più di un anniversario: sono il risultato di un percorso che ha visto l’agenzia affiancare aziende, destinazioni, strutture ricettive, realtà del food & beverage e protagonisti dell’imprenditoria italiana e internazionale nella costruzione della propria reputazione e del proprio posizionamento.

Fondata nel 2016 da Alessandra Montana, Allumeuse nasce nel mondo delle relazioni pubbliche e, nel corso degli anni, evolve in una realtà multiruolo capace di accompagnare i clienti nella definizione di strategie integrate, dove comunicazione, relazioni, cultura e sviluppo progettuale concorrono alla creazione di valore duraturo.

In un mercato sempre più competitivo e globale, la visibilità non basta più. I brand che crescono sono quelli che riescono a generare fiducia, costruire connessioni autentiche e diventare rilevanti nel panorama culturale contemporaneo. È questa convinzione, maturata attraverso dieci anni di esperienza sul campo, a guidare il nuovo posizionamento di Allumeuse.

Per celebrare questo importante traguardo, l’agenzia presenta una nuova identità che si articola attraverso tre anime complementari.

Studio, laboratorio creativo dedicato alla costruzione di identità, contenuti, linguaggi e sistemi visivi, dove strategia, estetica e progettazione convergono per dare forma a brand riconoscibili.

Hub, spazio di consulenza, networking e sviluppo progettuale che mette in relazione imprenditori, investitori, operatori dell’hospitality, professionisti e protagonisti del food & beverage, favorendo la nascita di collaborazioni e opportunità di valore.

Communication, area dedicata allo sviluppo di strategie narrative, relazioni pubbliche, media relations, digital pr e reputation management.

Tre dimensioni integrate che riflettono l’evoluzione naturale di Allumeuse e la sua capacità di interpretare le esigenze del lusso contemporaneo attraverso una visione trasversale che unisce comunicazione, relazioni e cultura.

Profondamente radicata nella cultura italiana e al savoir-faire che distingue il nostro Paese nel mondo, Allumeuse opera oggi con una prospettiva internazionale, accompagnando aziende e realtà imprenditoriali che desiderano costruire una presenza credibile, autorevole e duratura nei mercati globali.

“In questi dieci anni abbiamo visto trasformarsi profondamente il modo in cui i brand costruiscono il proprio valore. La comunicazione è diventata uno strumento di relazione, fiducia e rilevanza culturale. Celebrare questo anniversario significa guardare con orgoglio al percorso compiuto, ma soprattutto aprire una nuova fase di crescita. Il nuovo racconto di Allumeuse nasce dalla volontà di accompagnare i nostri clienti in una dimensione sempre più internazionale, mantenendo intatto quel patrimonio di sensibilità, cultura e savoir-faire che rende unico il nostro sguardo italiano”, afferma Alessandra Montana, fondatrice di Allumeuse.

Il decimo anniversario segna anche l’inizio di un nuovo ciclo di iniziative e progetti. Nel corso dell’anno, Maison Allumeuse ospiterà un calendario di conversazioni, incontri ed esperienze dedicati alla propria community di imprenditori, albergatori, chef, creativi, professionisti e opinion leader.

Non soltanto momenti celebrativi, ma occasioni di confronto sui temi che stanno ridefinendo il lusso contemporaneo, l’hospitality, il food & beverage, la moda, la reputazione e la costruzione della rilevanza culturale. Un’estensione concreta della missione di Allumeuse: creare connessioni significative tra persone, idee e mondi affini.

A dieci anni dalla sua fondazione, Allumeuse guarda al futuro con la consapevolezza e l’ambizione di continuare a essere un punto di riferimento per chi considera la comunicazione non soltanto uno strumento di visibilità, ma un asset strategico capace di generare reputazione, relazioni e crescita economica.

Il nuovo sito è online su www.allumeuse.it.