Alberto Marchetti a Cocconato: Osteria Bell’e Buona, laboratorio di gusto nel cuore del Monferrato

A Cocconato, nel cuore del Monferrato astigiano, la cucina dell’Osteria Bell’e Buona è un dialogo autentico tra tradizione piemontese e ricerca moderna sulle materie prime.

L’apertura dell’Osteria fa parte di “Cocconato bell’e buono”, un progetto più ampio ideato e voluto da Alberto Marchetti, imprenditore torinese, gelatiere innamorato di Cocconato fin da ragazzo, che insieme ad alcuni amici ha dato vita alla Combriccola Marchetti, pensata per proporre un modo di fare impresa attento alle persone, al paesaggio, al territorio.

La filosofia che sta alla base del progetto di Marchetti e dell’Osteria in particolare è chiara: rispettare i sapori originari del territorio, scegliendo ingredienti di qualità prevalentemente a km 0 o provenienti da produttori locali, tanto nei piatti quanto nella selezione dei vini, con bottiglie che arrivano dal cuore del Monferrato. Questo approccio è un impegno costante che si riflette in ogni portata servita. La cucina racconta il territorio con precisione e rispetto, offrendo piatti che sanno essere al contempo autentici e sorprendentemente equilibrati, senza mai stravolgere la tradizione.

Al centro del progetto ci sono gli chef Fabrizio Cavassa e Serena Briozzo, due giovani cuochi con esperienze importanti alle spalle. Fabrizio, 33 anni, piemontese di Marentino, ha mosso i primi passi nelle osterie locali per poi trasferirsi in città e lavorare al prestigioso Circolo dei Lettori con lo chef Stefano Fanti. La sua formazione prosegue al ristorante Spazio7, all’interno della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino, dove ha lavorato per sette anni, iniziando come capopartita e diventando braccio destro dello chef Alessandro Mecca. Questa esperienza gli ha permesso di affinare tecnica, sensibilità per le materie prime e capacità di armonizzare sapori tradizionali con interpretazioni personali. Serena, 32 anni, originaria di Alassio, ha studiato all’ALMA Scuola Internazionale di Cucina Italiana e ha lavorato per quattro anni con lo chef Moreno Cedroni al Clandestino Susci Bar, maturando esperienza sia in pasticceria sia in cucina creativa. Nel 2020 è approdata a Spazio7 come capo partita di pasticceria, sviluppando un linguaggio che oggi si traduce in dolci raffinati e in una cucina consapevole e tecnica. Dopo esperienze nelle valli cuneesi e a Trofarello, entrambi hanno deciso di investire nel progetto di Cocconato, portando una cucina che reinterpreta la tradizione senza mai snaturarla.

La proposta gastronomica dell’osteria è pensata per essere accessibile e versatile: a pranzo si offrono piatti più semplici e veloci, con menù che variano quasi settimanalmente, mantenendo però due formati di pasta fresca di produzione propria come protagonisti fissi.

A cena il menù alla carta si amplia, con antipasti, primi, secondi e dessert che raccontano il territorio e la stagionalità degli ingredienti, offrendo un’esperienza più completa e meditata. La carta dei vini, curata con la stessa attenzione riservata al cibo, privilegia etichette locali del Monferrato, valorizzando ogni piatto e accompagnando l’ospite in un viaggio sensoriale coerente con la filosofia dell’osteria.

Osteria Bell’e Buona non è solo un luogo dove si mangia bene, ma un vero e proprio laboratorio di gusto e territorio: ogni piatto racconta la storia delle colline piemontesi, ogni ingrediente è scelto con cura e rispetto, e la cucina di Cavassa e Briozzo è un intreccio di passione, tecnica e identità locale, rendendo l’esperienza gastronomica qui autentica, viva e profondamente monferrina.

Info: www.cocconatobellebuono.it

Osteria Bell’e Buona

Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, 9

Cocconato (AT)

Redazione Centrale TdG