Al via la 15ª edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival

Dal 7 al 10 maggio 2026 andrà in scena l’evento boutique dedicato al meglio della produzione vitivinicola e gastronomica

Il Porto Cervo Wine & Food Festival taglia quest’anno il traguardo della 15ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più autorevoli e apprezzati nel panorama enogastronomico nel Mediterraneo. Un percorso costruito nel tempo che ha saputo conquistare la fiducia di produttori, operatori e buyer, oltre al pubblico, sempre presente con crescente partecipazione, diventando un punto di riferimento stabile sia a livello regionale, che nazionale ed internazionale.

Il Porto Cervo Wine & Food Festival torna dal 7 al 10 maggio 2026 negli spazi del Cervo Conference Center, nel cuore di Porto Cervo, confermando la propria formula che alterna momenti dedicati agli operatori a giornate aperte al pubblico.

Organizzato dall’Hotel Cala di Volpe e dal Cervo Hotel, l’evento rappresenta un’occasione unica di incontro tra aziende, buyer nazionali e internazionali, stampa specializzata e appassionati.

LE DATE

La manifestazione si articolerà in quattro giornate:

Giovedì 7 e venerdì 8 maggio : accesso riservato agli operatori del settore, buyer, stampa e professionisti

: accesso riservato agli operatori del settore, buyer, stampa e professionisti Sabato 9 e domenica 10 maggio: apertura al pubblico.

LA FORMULA. L’evento segna l’inizio della stagione in Costa Smeralda tra eccellenze, lusso e visione internazionale.

La Costa Smeralda continua ad essere ambasciatrice e allo stesso tempo promotrice delle eccellenze enogastronomiche dei differenti territori.

Il Porto Cervo Wine & Food Festival non perde la sua caratteristica peculiare, raggiunta in anni di grande lavoro, che gli hanno fatto acquisire credibilità: quella di saper raccontare i territori e valorizzare i loro prodotti attraverso i sapori e i profumi, creare momenti di incontro tra le realtà enogastronomiche locali, nazionali ed internazionali, far vivere esperienze memorabili agli ospiti, dare visibilità alle eccellenze tramite l’importante e diffusa rete di contatti, strumenti di comunicazione e canali di marketing.

Un evento che negli anni ha poi avuto una graduale evoluzione, diventando anche una piattaforma di scambio e arricchimento tra i produttori e i consumatori, dove gli attori del sistema turistico ed enogastronomico si confrontano insieme agli esperti sulle tendenze future e le recenti scoperte scientifiche nel mondo del vino. Un’occasione per celebrare, soprattutto, la convivialità, il buon vino e il buon cibo.

IL PROGRAMMA. Il programma prevede degustazioni, incontri e momenti di networking, con la partecipazione di circa 60 espositori tra vino e spirits e 20 aziende del settore food. Rilevante la presenza delle realtà sarde, che rappresentano circa la metà degli espositori wine e spirits e oltre il 50% nel comparto food, a conferma della crescita e della qualità della produzione isolana.

Accanto agli spazi espositivi, tornano anche gli eventi “Fuori fiera”, appuntamenti serali aperti al pubblico con cocktail, musica e intrattenimento, pensati per ampliare l’esperienza della manifestazione.

L’EVOLUZIONE. Nato con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali, il Porto Cervo Wine & Food Festival si è progressivamente evoluto in una piattaforma di incontro tra produttori, buyer e professionisti del settore provenienti da tutte le regioni d’Italia e poi dal resto del mondo.

Nel corso degli anni, la manifestazione ha saputo ampliare il proprio respiro, mantenendo un’identità fortemente legata al territorio ma aprendosi al confronto con le migliori realtà nazionali e internazionali. Oggi il Festival rappresenta un hub strategico dove degustazione, networking e approfondimento culturale si integrano in un format maturo e dinamico.

L’edizione 2026 propone un programma articolato che affianca alle giornate dedicate agli operatori momenti aperti al pubblico, offrendo un’esperienza immersiva tra vino, gastronomia e ospitalità d’eccellenza. Tra i momenti più attesi, le degustazioni, gli eventi fuori fiera e il conferimento dei riconoscimenti del PCWFF Award, dedicati ai vini, agli spirits e alle personalità che si sono distinte nel panorama enogastronomico.

Elemento distintivo del Festival è la sua capacità di coniugare il posizionamento glamour della destinazione con una concreta funzione di sviluppo commerciale per le aziende partecipanti.

A quindici anni dalla sua nascita, il Porto Cervo Wine & Food Festival si conferma non solo come evento, ma come ecosistema capace di generare valore nel tempo, promuovendo qualità, innovazione e cultura del gusto.

Redazione Centrale TdG