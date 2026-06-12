Al Turbine di Mogliano Veneto: il Veneto che dialoga con il Giappone

– Indira Fassioni –

A pochi chilometri da Venezia, nella campagna di Mogliano Veneto, esiste un luogo che sfugge alle categorie consuete della ristorazione contemporanea. È l’osteria Al Turbine, indirizzo storico nato nel 1902, oggi trasformato in una delle esperienze gastronomiche più interessanti del panorama veneto.

Qui ogni piatto nasce dall’incontro tra memoria e visione: la tradizione fornisce le fondamenta, mentre tecnica, sensibilità e ricerca ne ridisegnano continuamente i confini.

Una storia che attraversa il tempo

Al Turbine nasce accanto a un antico mulino, luogo di sosta per i contadini che attendevano la macinazione del grano. Un’osteria di passaggio e di comunità, diventata nel tempo un presidio gastronomico profondamente radicato nel territorio.

Oggi, sotto la guida dello chef Andrea Lombardini, il locale ha compiuto un’evoluzione radicale senza mai perdere la propria identità. La memoria della cucina veneta — fatta di stagionalità, sostanza e sapori diretti — rimane intatta, ma viene riletta attraverso una sensibilità contemporanea che guarda lontano.

La cucina come equilibrio di tre mondi

La proposta gastronomica si fonda su tre elementi distintivi che definiscono l’identità del ristorante.

Il primo è il territorio: materie prime esclusivamente venete, lavorate seguendo la stagionalità e il ritmo naturale della produzione agricola.

Il secondo è la brace, non come elemento scenico ma come tecnica centrale, capace di costruire complessità e una firma gustativa riconoscibile in ogni piatto.

Il terzo è la cultura giapponese, non intesa come contaminazione superficiale, ma come metodo: fermentazioni, equilibrio tra dolcezza e acidità, ricerca dell’umami e grande attenzione alle consistenze.

È in questo equilibrio che la cucina di Lombardini trova la sua cifra più autentica.

Piatti che raccontano un territorio in trasformazione

Tra le creazioni più rappresentative emerge lo Spaghettone alla brace con bottarga e aglio nero fermentato: un piatto che parte dalla memoria veneziana per approdare a una nuova profondità gustativa.

L’“Omaggio al Giappone” è invece una dichiarazione di intenti: battuta di manzo, alga nori, yuzu, shiitake e dashi costruiscono un ponte tra Veneto e Giappone, tra istinto e precisione.

Anche l’anguilla, ingrediente simbolo della laguna, diventa terreno di ricerca: glassata con soia, accompagnata da pesche, rafano e brodo dashi, racconta una cucina che non teme il dialogo tra mondi diversi.

Un’osteria familiare nella forma, contemporanea nella visione

Se la cucina rappresenta la parte più sperimentale del progetto, la sala ne restituisce la dimensione più umana. La presenza di Martina Lombardini, moglie dello Chef, garantisce un’accoglienza diretta, calda, priva di formalismi inutili, che mantiene vivo lo spirito originario dell’osteria.

Il risultato è un equilibrio raro: un ristorante di ricerca che non perde il contatto con la sua natura più autentica.

Il senso del viaggio gastronomico

Al Turbine non è un ristorante costruito per il turismo gastronomico, ma è diventato inevitabilmente una destinazione per chi cerca esperienze autentiche. È questo il paradosso virtuoso: un luogo che non nasce per essere “meta”, ma lo diventa proprio perché rimane fedele a sé stesso.

In un’epoca in cui il racconto gastronomico tende spesso a uniformarsi, realtà come questa ricordano che il fascino più autentico nasce dalla capacità di restare fedeli alla propria identità.

Informazioni

Osteria Al Turbine