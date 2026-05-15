Al Salone Internazionale del Libro di Torino si presenta la nuova Guida Gault&Millau

Al Salone Internazionale del Libro di Torino la nuova Guida Gault&Millau si presenta ufficialmente al pubblico italiano all’Arena Piemonte con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio

L’annuncio della cerimonia di premiazione a Torino prevista per inizio 2027, dopo la sede operativa fissata nelle Langhe, consolida il legame con la Regione Piemonte di Gault&Millau Italia

All’inizio del 2027 Torino ospiterà la presentazione della prima guida ristoranti Gault&Millau Italia. È questa la notizia annunciata dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, durante l’appuntamento di giovedì 14 maggio alle 16:30, al Salone del Libro, nello stand della Regione Piemonte, che ha visto protagonista anche Daniele Scaglia, General Manager e Chief Inspector di Gault&Millau Italia, intervistato dal giornalista enogastronomico Luca Iaccarino.

«Torino e il Piemonte saranno l’inizio di tutto. Non era una scelta scontata per un brand internazionale come Gault&Millau, ma è stata una scelta che abbiamo sostenuto, con l’appoggio del presidente Alberto Cirio, perché crediamo che questo territorio negli ultimi anni abbia fortemente dimostrato la sua grandissima potenzialità gastronomica e turistica e la capacità di ospitare, organizzare e appoggiare grandi eventi e grandi progetti».

Daniele Scaglia, General Manager e Chief Inspector di Gault&Millau Italia

La centralità di Torino: l’ultimo obiettivo raggiunto

Torino consolida così una posizione sempre più internazionale nel panorama degli eventi gastronomici, dopo essere stata sede per più edizioni delle selezioni del Bocuse d’Or, il più prestigioso e importante concorso gastronomico internazionale al mondo, e della presentazione della The World’s 50 Best Restaurants, la classifica dei migliori ristoranti al mondo, a giugno 2025.

Il risultato parte da lontano, da una straordinaria potenzialità enogastronomica sottolineata dal Presidente della Regione Alberto Cirio. «Noi siamo orgogliosi dei nostri prodotti, siamo orgogliosi dei nostri chef, siamo orgogliosi di quella capacità tutta piemontese di saper trasformare i frutti della terra in opere d’arte. E allora, avere qui oggi questa anteprima internazionale è per noi un motivo di grande vanto, ma è soprattutto la conferma che

Torino e il Piemonte sono sempre più centrali nelle dinamiche della cultura e del gusto a livello globale».

Il focus della comunicazione: il lettore

La guida arriva nel nostro Paese con obiettivi di comunicazione chiari. «Credo che in Italia ci sia bisogno di un racconto diverso della gastronomia, più contemporaneo, di una nuova critica gastronomica. A volte si fa l’errore di dimenticarsi del lettore. Noi consegniamo al lettore un’esperienza. Non entreremo nel dettaglio tecnico, che a volte per il pubblico può essere eccessivamente complicato,, ma descriveremo l’insieme, dalla location all’arredo, cercando di consigliare il ristorante giusto per ogni esigenza. Vogliamo portare il cliente perfetto per quel ristorante in quel momento» ha affermato Daniele Scaglia, General Manager e Chief Inspector di Gault&Millau Italia.

Gli ispettori: chi sono e l’importanza dello scouting

Per soddisfare l’obiettivo di una comunicazione semplice, diretta al lettore, la scelta degli ispettori – oltre cento al momento per coprire Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino-Alto Adige, tutti formatosi nella sede di Reva Resort a Monforte d’Alba – è ricaduta su persone comuni, non professioniste, che mangiano abitualmente fuori in anonimato e pagano il conto.

Altro aspetto fondamentale, sempre nell’ambito ispettori, è lo scouting. «Gli ispettori non si limitano a raccontare i ristoranti, ma li scovano e ce li suggeriscono. È stato proprio questo aspetto, negli anni, a caratterizzare l’approccio e a determinare il successo della guida francese nata nel 1972 dai giornalisti gastronomici Henri Gault e Christian Millau».

Il sistema di valutazione: un grid imparziale, che assegna da 1 a 5 toques

Nella stesura delle schede, gli ispettori compilano un grid di valutazione, che determina il punteggio finale del ristorante: da 1 (ristorante gourmet che offre una cucina solida) a 5 toques (ristorante davvero eccezionale, con una cucina eccellente che permette di vivere un’esperienza gastronomica unica proposta da uno chef straordinario). Se compilato da persone diverse, il grid consente di avere risultati pressoché uguali, assicurando il criterio dell’imparzialità.

Il prossimo obiettivo: mappare tutta l’Italia entro il 2030, in due lingue

La guida ha l’obiettivo di coprire tutto il Nord Italia, Toscana compresa entro il 2028, e di raccontare tutte la penisola entro il 2030. Sin dalla prima edizione, Gault&Millau Italia sarà stampata in un’unica versione, bilingue, per parlare da subito a un pubblico internazionale, come già fa in altri 20 Paesi al mondo. «Il nostro lettore non è solo italiano, ma globale.

Forniamo uno strumento bilingue (italiano e inglese) per supportare il settore del turismo e dare accesso a tutti alla nostra ristorazione».

Cos’è Gault&Millau

Cinquant’anni di storia, cinquant’anni di mappatura della migliore ristorazione. La Guida Gault&Millau, fondata in Francia negli anni Settanta dai giornalisti Henri Gault e Christian Millau e oggi presente in venti Paesi nel mondo, è da sempre uno dei più autorevoli punti di riferimento internazionali per l’eccellenza gastronomica.

Una guida che, in questi cinquant’anni, si è fatta riconoscere per la sua capacità di scoprire e promuovere i giovani talenti della ristorazione e per la sua integrità, diventando un imprescindibile strumento per gli appassionati della cucina di grande qualità, non solo nel settore del fine dining.

Come sarà la Guida Gault&Millau Italia

La Guida Gault&Millau Italia, attesa nella sua prima edizione per inizio 2027, conterrà al suo interno le valutazioni e le recensioni di ristoranti di categorie diverse, accomunati dalla buona cucina e dalla capacità di interpretare e anticipare la contemporaneità, in tutte le sue sfaccettature. La guida prevede anche una categoria “POP”, dedicata alla ristorazione più informale: i “POP” non ottengono Toques né punteggi di valutazione, ma vengono segnalati e recensiti come locali da provare per chi cerca qualcosa di più semplice ma di qualità.

Tutte le recensioni presenti nella Guida, così come accade negli altri Paesi del mondo, saranno redatte in doppia lingua (italiano e inglese) e verranno raccolte in un’edizione cartacea in Limited Edition (disponibile per l’acquisto sul sito di Gault&Millau Italia) e successivamente anche pubblicate sul sito ufficiale di Gault&Millau Italia e gratuitamente disponibili per la consultazione.

Redazione Centrale TdG