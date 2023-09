Ais Piemonte festeggia dieci anni nella sua sede torinese con l’inaugurazione di Match, la prima cucina didattica dell’Associazione Italiana Sommelier

“Match. Dove il vino incontra il cibo”. È questo il nome del nuovo progetto con cui Ais Piemonte festeggia i dieci anni nella sua sede torinese di via Modena 23.

Era l’inizio del 2013 quando la delegazione piemontese dell’Associazione Italiana Sommelier, la più numerosa e storica associazione di professionisti del vino, trovava casa nella spaziosa sede in cui in questi anni sono stati formati centinaia di conoscitori del mondo enologico e si sono incontrati gli oltre quattromila soci che fanno del Piemonte uno dei punti di riferimento del mondo Ais.

Oggi, proprio in queste sale, Ais Piemonte celebra il decennale con un regalo per sé, per i suoi corsisti e per tutto il pubblico di appassionati: un nuovissimo spazio dedicato all’incontro tra le tematiche del vino e quelle del cibo, con un focus sull’abbinamento e un approccio pratico basato sull’esperienza.

Una cucina attrezzata e progettata per ospitare approfondimenti culturali sui temi dell’enogastronomia, accompagnati dai live cooking dei migliori chef e degustazioni di vini in abbinamento. Un luogo dove approfondire la conoscenza delle materie prime, divulgando la cultura del vino insieme a quella del cibo.

La prima cucina didattica interna all’Ais

Match è la prima cucina didattica ospitata da una sede Ais: un progetto ambizioso e lungimirante che punta al dialogo con mondi complementari al vino, come quello della gastronomia, e al coinvolgimento di un pubblico sempre più ampio, attraverso le contaminazioni tra cibo e vino.

La cucina di Ais Piemonte avrà tre diverse destinazioni d’uso: innanzitutto verrà utilizzata per implementare la didattica ordinaria, offrendo ai tanti corsisti torinesi la possibilità di sperimentare gli abbinamenti utilizzando nuovi strumenti di conoscenza e di crescita. In secondo luogo, Match sarà lo spazio dedicato alla didattica straordinaria, con un calendario di appuntamenti che si svilupperà durante l’anno e che permetterà di osservare all’opera i migliori chef e di approfondire tematiche, sviluppare degustazioni combinate, finanche di costruire nuove relazioni tra il mondo della cucina e quello dell’enologia.

Infine, la cucina di Ais verrà anche messa a disposizione di finalità B2B, con la possibilità di essere noleggiata per eventi, showcooking e lezioni di diverso genere, in un contesto di valore come quello costruito negli anni in questa struttura, assoluto punto di riferimento per la conoscenza del mondo del vino.

“Da sempre AIS Piemonte ha operato con uno sguardo al futuro, immaginando nuovi orizzonti per tutto il mondo del vino. Unire, in modo concreto, quello che da sempre è lo scopo del nobile frutto della vite al cibo è il nuovo percorso che vogliamo intraprendere, con passione e secondo il nostro stile”, spiega Mauro Carosso, Presidente AIS Piemonte.

“Si è finalmente realizzato il sogno di creare una realtà dedicata ad una materia così importante come quella della cucina che di fatto conclude il percorso formativo di un grande professionista del vino. Sono molto contento, per quanto riguarda la formazione, già sul vino AIS Piemonte è sempre stato un punto di riferimento nazionale, d’ora in avanti lo sarà anche per il food. Con Match si aprono nuovi orizzonti, sia in campo didattico che edonistico“, aggiunge Fabio Gallo, Delegato AIS di Torino.

Il calendario di appuntamenti

Match nasce come un progetto vivo, partecipato, attivo. Una cucina che ribolle, che si fa teatro di nuove creazioni e palcoscenico per un dialogo tra chef e sommelier. In quest’ottica, Ais Piemonte ha già messo a punto un primo calendario di eventi che vedranno l’incontro tra cibo e vini curato dal celebre giornalista enogastronomico Allan Bay.

I primi quattro appuntamenti in programma si svolgeranno tra ottobre e novembre:

Martedì 3 ottobre – La cucina

Un excursus sul tema della cucina a 360 gradi: ricette, glossario, tradizione, passione, cotture e, ovviamente, l’abbinamento e il ruolo del vino a tavola

Martedì 24 ottobre – Riso e risotto

Tutti i segreti del secondo cereale più coltivato al mondo, una grande eccellenza italiana che spesso si conosce ancora troppo poco

Martedì 7 novembre – Le frattaglie

Cosa sono? Come si cucinano? Perché stanno tornando di moda? Delizie della tradizione da abbinare ai giusti vini

Lunedì 27 novembre – I dolci che hanno fatto l’Italia

Ventidue ricette che hanno costruito la storia della grande tradizione italiana dei dolci.

Redazione Centrale TdG