Airforte Aero, sanificazione scandinava nella lotta al Covid_19

Tecnologia scandinava d’avanguardia nella lotta al Covid_19

Un beneficio importante per il settore Ho.Re.Ca. grazie ai sistemi per la purificazione continua dell’aria in presenza di persone

Tecnologia scandinava di pura avanguardia per un sistema di sanificazione efficace e distintivo che può portare considerevoli e non trascurabili benefici al settore Ho.Re.Ca., e più estesamente a quello turistico, dall’hotellerie con le strutture di accoglienza, a tutti i locali pubblici come alberghi, ristoranti, bar, pub ed enoteche, comparto purtroppo in forte sofferenza tra i più colpiti dalla pandemia con la quale dovremo probabilmente convivere ancora per molti mesi.

Porta il nome di AIRFORTE AERO, ed é una linea di macchinari per la sanificazione continua e permanente dell’aria in ambienti chiusi in presenza di persone.

L’alto grado di efficacia ed efficienza di questi prodotti è garantito dall’impiego contemporaneo e brevettato di ben 5 tecnologie certificate; ionizzazione, lampade UVC, filtro rivestito di biossido di titanio, filtro HEPA di ultima generazione e filtro a carboni attivi.

Ciò permette anzitutto di garantire che la sanificazione operata da questi macchinari sia Covid_Free Tested, fattore di assoluta priorità in questo momento storico, ma non unico. Ad esso infatti si aggiungono numerosi altri benefici; sanificazione continua dei locali in presenza di persone, eliminazione di virus, batteri, muffe, spore ed acari, odori incluso il fumo, polveri sottili, pollini, microparticelle, formaldeide, legionella, nessuna emissione di ozono e nessun rifiuto nocivo, basso consumo energetico e bassi costi di manutenzione, facile installazione pronto all’uso.

Una gamma di macchinari che si distinguono per la tecnologia d’avanguardia, l’innovazione e l’unicità, inseriti in un’ottica green, tipica dei paesi nordeuropei.

Tutto questo è parte del ricco ventaglio di soluzioni offerte da Greenova Italia, che dal 2009 seleziona attraverso una capillare attività di scouting, prodotti e tecnologie per l’efficientamento energetico, nel pieno rispetto delle risorse naturali, dell’ambiente e delle persone.

Greenova Italia

Greenova Italia, dal 2009 seleziona attraverso una capillare attività di scouting, prodotti e tecnologie made in Scandinavia per l’efficientamento energetico, nel rispetto delle risorse naturali e a difesa dell’ambiente. L’azione di scouting effettuata da Greenova Italia avviene all’interno delle clean technologies ed è rivolta in particolare a: sanificazione dell’aria in presenza di persone (eliminazione di virus, batteri, odori, ecc), illuminazione a basso consumo, mobilità sostenibile, generazione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili. Tra i principali marchi scandinavi rappresentati da Greenova Italia troviamo; Airforte Ltd, Cortus Energy AB, Seabased AB, Solljus AB, Flexiwaggon AB, Zoomability AB e Skycab AB. Le tecnologie ed i prodotti promossi da Greenova Italia rappresentano un grande fattore di competitività e di crescita per le aziende e gli enti pubblici italiani, costantemente in cerca di soluzioni di qualità nel campo delle eco-innovazioni e del risparmio energetico. La mission aziendale di Greenova Italia è quella di offrire ai clienti la soluzione più conveniente per un impiego efficace e sostenibile delle risorse energetiche a disposizione, puntando in primis a ottimizzazione, risparmio e ridotto impatto ambientale.

Greenova Italia dal 2016 è anche ESCo (Società ESCo certificata UNI CEI 11352:2014 – n° ACVPR 553) e può dunque rivestire il ruolo di co-finanziatore nei progetti di efficientamento energetico.

