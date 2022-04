Agri Berroni da il via alla sua prima “vera” stagione estiva

Attiva dall’autunno 2019, Agri Berroni – gelateria artigianale avviata nelle storiche dipendenze della omonima tenuta settecentesca alle porte di Racconigi – da domenica 27 marzo, ore 15, apre al pubblico la sua prima vera stagione primaverile.

Una…dinastia di gelati – Come in un defilé di moda, Sàndor e Michelle Gosztonyi i due giovani titolari, presenteranno di settimana in settimana, a rotazione, 85 gusti di gelato con latte di cascina e sorbetti, tradizionali, creativi e legati alla stagionalità. Il punto di forza di questa giovane azienda agricola non si limita infatti alle varietà dei gusti proposti, bensì alla declinazione del gelato che – per tutta la stagione – verrà proposto in varie formule: in versione cono, coppetta da gustare direttamente in azienda, vaschette da asporto, stecchi e biscotti gelato, monoporzioni per catering e ristorazione, colombe ripiene per la Pasqua… Scorrendo la lista si va dai biscotti gelato (crema, nocciola delle Langhe e il classico fiordilatte); agli stecchi che hanno trovato una nuova forma e peso. Oltre ai classici 7 gusti già apprezzati nella stagione passata (nocciola delle Langhe, fior di latte, cioccolato, crema, menta di Pancalieri, mango e frutto della passione, frutti di bosco), per il 2022 è disponibile una nuova forma di stecco gelato, leggermente più piccolo e pratico, studiato per la gastronomia, bar e chioschi, con confezione personalizzabile, così come i gusti.

Questa diversificazione ha portato Agri Berroni ad avvicinarsi all’Ho.Re.Ca. non soltanto con gli stecchi, ma anche con tutti i nuovi gusti di gelato testati per tutta l’estate 2022, che possono essere distribuiti in barattoli di varie dimensioni oppure in vaschette da 1,5 o 4 kg.

Home made, da quest’anno, anche coni, coppette e cialde. Fresche di giornata, fatte con farina, zucchero, acqua e uova della produzione Agri Berroni, aggiungono una nota croccante alla genuinità dei gelati della casa.

Tra le proposte, le versatili monoporzioni gelato, dessert ideale per un pranzo organizzato all’ultimo minuto oppure pratica soluzione per quei ristoranti che ricercano la sofisticatezza di un gelato non scontato come dolce. Le monoporzioni sono classiche forme di gelato ricoperte di cioccolato con al loro interno la spalmè (crema spalmabile base latte di produzione dell’azienda agricola) oppure confetture di frutta, in sfizioso contrasto.

Colombe e colombine – Dopo il grande successo dell’anno scorso, Sàndor e Michelle ripropongono le colombe pasquali prodotte dal laboratorio di Marco Serra ripiene di gelato Agri Berroni (da chilo o monoporzione da 120 gr. ai gusti nocciola delle Langhe, pistacchio di Bronte e crema), e introducono una gustosa alternativa: le colombe ripiene di crema chantilly al pistacchio di Bronte o alla vaniglia, da conservare in frigo anziché in freezer. Le prenotazioni sono aperte fino al 13 aprile (in azienda negli orari indicati, o chiamando il cell. 3494471798)

Corsi ed attività – In vista della bella stagione e grazie alla collaborazione con Angela Ventruti, docente di Cucina Creativa, nel corso della primavera saranno organizzati corsi per bambini (o per bambini accompagnati dai genitori), con preparazione da parte dei piccoli partecipanti di piatti a tema (es. Harry Potter, animali nel bosco, la scuola, …). Un simpatico modo di allestire i piatti per avvicinare i più piccoli al mondo del cibo ed alla filosofia antispreco.

AGRI BERRONI On the road...Più dinamica che mai, la fiammante l’Apecar gelato che nel 2022 porterà Agri Berroni nelle principali fiere e manifestazioni locali. Simpatica gelateria itinerante a 3 ruote, disponibile anche per feste, matrimoni ed eventi privati, con la possibilità di scelta tra i nuovi più di 80 gusti e non solo.

Da domenica 27 marzo, l’agrigelateria aprirà regolarmente al pubblico da martedì a venerdì 15 – 17; sabato e domenica 14 – 18.

Tenuta Berroni

Nucleo Berroni, 5

Racconigi (CN)

www.agriberroni.it

Info: da Torino dall’autostrada A55 direzione Savona uscire allo svincolo in direzione SS 20 per La Loggia, continuare per Carignano, e successivamente verso Lombriasco, attraversare ancora Casalgrasso in direzione Racconigi e a 4 km dal paese svoltare come indicato dal cartello per “Tenuta Berroni” e proseguire per “Parcheggio Arancera”.

Redazione Centrale TdG