Ad Albareto di Ziano Piacentino torna la festa “La Corte Mossi”

Redazione Centrale TdG –

Tre giorni di spettacoli, musica e degustazioni sotto le stelle

Dal 5 al 7 giugno nella corte della cantina Mossi 1558 protagonisti vini e cocktail d’autore e food truck dalle ore 19 a mezzanotte. Ospiti la Vasco Tribute band, il comico Gianluca “Scintilla” Fubelli e il cantautore Matteo Bensi

Dopo il grande successo dello scorso anno, dal 5 al 7 giugno ad Albareto di Ziano Piacentino tornerà la festa “La Corte Mossi” con un mix di spettacoli, musica e degustazioni sotto le stelle nella corte esterna della cantina Mossi 1558. Per tre serate consecutive, le porte dell’azienda vitivinicola si apriranno per accogliere amici, clienti e chiunque vorrà godersi qualche ora di relax e un anticipo d’estate con vista panoramica sui Colli Piacentini.

Dalle ore 19 alle 24 si potrà accedere liberamente nella corte, un’area di cinquecento metri quadrati dove diversi food truck accoglieranno gli ospiti con golose proposte gastronomiche da abbinare liberamente ai vini fermi, frizzanti e spumanti della cantina, alcuni dei quali proposti anche in un’originale versione cocktail.

“Nata lo scorso anno in occasione dell’inaugurazione della nostra nuova area esterna, questa tre giorni di festa mira a diventare un appuntamento annuale fisso per condividere momenti di relax e divertimento e promuovere i sapori del nostro territorio” racconta il titolare di Mossi 1558 Marco Profumo. “Quest’anno sarà anche l’occasione per presentare il programma di appuntamenti che si terranno in cantina durante l’estate, durante i quali i nostri vini si abbineranno a musica dal vivo, picnic al tramonto e cocktail d’autore all’insegna del piacere di ritrovarsi in un bellissimo contesto naturale e riscoprire il valore dello stare insieme”.

Ogni sera è in programma un diverso spettacolo dal vivo. Nella giornata inaugurale a esibirsi sarà la Vasco Tribute, la tribute band ufficiale di Vasco Rossi che da oltre vent’anni porta i più grandi successi del rocker emiliano sui palchi di tutta Italia ed Europa. Sabato 6 giugno spazio invece al cabaret d’autore con Gianluca “Scintilla” Fubelli, attore, comico e conduttore televisivo che dai tempi di Colorado continua a far ridere dentro e fuori dal piccolo schermo con le sue gag e improvvisazioni brillanti. Come la passata edizione, a chiudere la grande festa di Mossi 1558 sarà il concerto di Matteo Bensi, noto cantautore piacentino che si esibirà con la sua orchestra.

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