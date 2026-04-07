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A Vinitaly si parlerà di e-commerce: il vino cresce online tra bollicine e caccia al prezzo

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Oltre 657 mila ricerche in tre mesi (+10%): il digitale orienta sempre più le scelte degli appassionati

In vista di Vinitaly 2026, il tema dell’e-commerce si conferma centrale per il futuro del vino italiano. I dati di Trovaprezzi.it parlano chiaro: nei primi tre mesi del 2026 le ricerche online hanno superato quota 657 mila (+10%), confermando una crescita costante dell’interesse digitale.

A guidare le preferenze sono le bollicine, che raccolgono oltre il 50% dell’interesse, seguite dai rossi (36,7%). Non è solo una questione di gusto, ma di posizionamento: online si cercano soprattutto etichette iconiche e spesso premium, da Veuve Clicquot Brut Yellow Label Champagne AOC a Sassicaia Bolgheri DOC.

Ma il vero elemento di svolta è il prezzo. Le oscillazioni anche significative su alcune referenze rendono il confronto sempre più decisivo, trasformando l’acquisto in un processo ragionato e monitorato.

Il risultato è un consumatore più consapevole, adulto e con buona capacità di spesa, che usa il digitale non solo per comprare ma per orientarsi. Un segnale chiaro: oggi il vino si sceglie sempre più online, anche quando si continuerà a viverlo – calice alla mano – nei territori.

Redazione Centrale TdG
Fonte Uff. Stampa

 

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